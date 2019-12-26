вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині у надувному човні на березі озера знайшли мертвого чоловіка

На Волині у надувному човні на березі озера знайшли мертвого чоловіка
На березі озера у селі Гуща Любомльського району знайшли труп чоловіка.

Про це повідомляють "Волинські новини" з посиланням на власні джерела.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

Як розповіли у поліції, 30 січня близько 16:00 надійшов виклик з повідомленням по те, що в селі Гуща Любомльського району на березі озера в надувному човні виявили тіло чоловіка.

Як встановили правоохоронці, чоловік 1959 року народження, був жителем Любомля.

При поверхневому огляді тіла ознак насильницької смерті не виявлено. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 з приміткою природна смерть.

Для встановлення точного часу та причин смерті тіло направили судово-медичну експертизу.

Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любомль, озеро, човен, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На річці Стохід браконьєри ловили рибу сітками
Сьогодні, 10:28
2020-2021 навчальний рік буде роком математики в Україні
Сьогодні, 10:25
На Волині у надувному човні на березі озера знайшли мертвого чоловіка
Сьогодні, 10:16
«Сонячній» дівчинці з Волині влаштували казку на проекті «Здійсни мрію». ФОТО
Сьогодні, 10:11
Атовець і член партії Гриценка очолив Держекоінспекцію на Волині
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
На трасі у Ківерцівському районі автівка на смерть збила 45-річну жінку На трасі у Ківерцівському районі автівка на смерть збила 45-річну жінку
26 грудень, 2019, 10:46
На Волині чоловік загинув від їдкого диму, його співмешканка – в реанімації На Волині чоловік загинув від їдкого диму, його співмешканка – в реанімації
09 грудень, 2019, 15:15
У Києві біля озера знайшли тіло 9-річного хлопчика У Києві біля озера знайшли тіло 9-річного хлопчика
24 червень, 2019, 02:49
В озері Світязь втопився відпочивальник В озері Світязь втопився відпочивальник
17 червень, 2019, 10:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Травмовану внаслідок аварії у Польщі волинянку, доліковували й поставили на ноги у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
 0
Ще одну луцьку школу відправили на карантин
Сьогодні, 11:26
 0
У Луцьку врятували дівчину, яка хотіла вчинити самогубство. ВІДЕО
Сьогодні, 11:18
 0
У СНУ імені Лесі Українки – нові проректори
Сьогодні, 11:15
 0
Маршрутка №9 їздитиме до Нового ринку у Луцьку
Сьогодні, 11:02
 0
Медіа
відео
1/8