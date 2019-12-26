На Волині у надувному човні на березі озера знайшли мертвого чоловіка





Про це повідомляють "



Інформацію підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.



Як розповіли у поліції, 30 січня близько 16:00 надійшов виклик з повідомленням по те, що в селі Гуща Любомльського району на березі озера в надувному човні виявили тіло чоловіка.



Як встановили правоохоронці, чоловік 1959 року народження, був жителем Любомля.



При поверхневому огляді тіла ознак насильницької смерті не виявлено. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 з приміткою природна смерть.



Для встановлення точного часу та причин смерті тіло направили судово-медичну експертизу.



Фото ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На березі озера у селі Гуща Любомльського району знайшли труп чоловіка.Про це повідомляють " Волинські новини " з посиланням на власні джерела.Інформацію підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.Як розповіли у поліції, 30 січня близько 16:00 надійшов виклик з повідомленням по те, що в селі Гуща Любомльського району на березі озера в надувному човні виявили тіло чоловіка.Як встановили правоохоронці, чоловік 1959 року народження, був жителем Любомля.При поверхневому огляді тіла ознак насильницької смерті не виявлено. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 з приміткою природна смерть.Для встановлення точного часу та причин смерті тіло направили судово-медичну експертизу.

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