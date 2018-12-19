Отримав 40 годин громадських робіт: на Волині судили горе-водія
Сьогодні, 19:03
У Рожищі судили чоловіка, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду і залишив місце аварії.
Слухання справи відбулось 28 січня. Про це йдеться у постанові суду, пише Район.Рожище.
Чоловік 29 грудня о 13:55, керуючи автомобілем марки ВАЗ 21013 у місті Рожище на вулиці Героїв УПА, перед початком руху не переконався в безпеці руху, в результаті чого зіткнувся із транспортним засобом марки «Атаман». Після чого водій залишив місце дорожньо-транспортної пригоди. У результаті ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
У судовому засіданні чоловік винну в інкримінованих йому правопорушеннях визнав повністю. У вчиненому щиро розкаявся.
Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 124 та 122-4 Адміністративного кодексу, наклавши адміністративне стягнення у виді громадських робіт на 40 годин. Також чоловік заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
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Слухання справи відбулось 28 січня. Про це йдеться у постанові суду, пише Район.Рожище.
Чоловік 29 грудня о 13:55, керуючи автомобілем марки ВАЗ 21013 у місті Рожище на вулиці Героїв УПА, перед початком руху не переконався в безпеці руху, в результаті чого зіткнувся із транспортним засобом марки «Атаман». Після чого водій залишив місце дорожньо-транспортної пригоди. У результаті ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
У судовому засіданні чоловік винну в інкримінованих йому правопорушеннях визнав повністю. У вчиненому щиро розкаявся.
Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 124 та 122-4 Адміністративного кодексу, наклавши адміністративне стягнення у виді громадських робіт на 40 годин. Також чоловік заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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