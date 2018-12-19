вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Отримав 40 годин громадських робіт: на Волині судили горе-водія

Отримав 40 годин громадських робіт: на Волині судили горе-водія
У Рожищі судили чоловіка, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду і залишив місце аварії.

Слухання справи відбулось 28 січня. Про це йдеться у постанові суду, пише Район.Рожище.

Чоловік 29 грудня о 13:55, керуючи автомобілем марки ВАЗ 21013 у місті Рожище на вулиці Героїв УПА, перед початком руху не переконався в безпеці руху, в результаті чого зіткнувся із транспортним засобом марки «Атаман». Після чого водій залишив місце дорожньо-транспортної пригоди. У результаті ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

У судовому засіданні чоловік винну в інкримінованих йому правопорушеннях визнав повністю. У вчиненому щиро розкаявся.

Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 124 та 122-4 Адміністративного кодексу, наклавши адміністративне стягнення у виді громадських робіт на 40 годин. Також чоловік заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, волинянин, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО
Сьогодні, 19:10
Отримав 40 годин громадських робіт: на Волині судили горе-водія
Сьогодні, 19:03
У Тернополі чоловік підпалив кіоск із продавцем
Сьогодні, 18:30
На Волині через негоду бус на «євробляхах» злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 18:13
Понад 70 вчителів волинських вчителів складатимуть ЗНО
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
Волинянину, який збив мотоциклом дівчину, дали «умовне» Волинянину, який збив мотоциклом дівчину, дали «умовне»
19 грудень, 2018, 10:06
Волинянин, який збив школярку, відбувся іспитовим терміном Волинянин, який збив школярку, відбувся іспитовим терміном
10 січень, 2018, 12:31
Волинянин побив сестру та обматюкав поліцейських Волинянин побив сестру та обматюкав поліцейських
30 січень, 11:50
Волинянин, який вдарив ножем у живіт рідного брата, отримав «умовне» Волинянин, який вдарив ножем у живіт рідного брата, отримав «умовне»
27 січень, 17:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО
Сьогодні, 19:10
 0
Отримав 40 годин громадських робіт: на Волині судили горе-водія
Сьогодні, 19:03
 0
У Тернополі чоловік підпалив кіоск із продавцем
Сьогодні, 18:30
 0
На Волині через негоду бус на «євробляхах» злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 18:13
 0
Понад 70 вчителів волинських вчителів складатимуть ЗНО
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8