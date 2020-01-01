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Усі луцькі школи закрили на карантин

Усі луцькі школи закрили на карантин
У зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип сьогодні, 31 січня, прийняли рішення про тимчасове припинення навчання у закладах загальної середньої та позашкільної освіти Луцької міської територіальної громади.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцькради.

Відтак, для учнів 1-4 класів карантин буде з 3 по 7 лютого 2020 року. А для учнів 5-11 класів — з 1 по 8 лютого 2020 року.

На цей період також заборонили проводити дитячі масово-культурні та спортивні заходи.





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Теги: карантин, Луцьк
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