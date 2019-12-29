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1 лютого – яке сьогодні свято: традиції і заборони в цей день

1 лютого – яке сьогодні свято: традиції і заборони в цей день
1 лютого відзначається день Святого Макарія Весноуказателя. Він був настоятилем монастиря, являючи собою благочестя, християнську лагідність та смиренність.

Сьогоднішня погода свідчитиме про те, яким буде увесь місяць лютий, - пише Lifestyle24.

Іменини сьогодні святкують: Антон, Арсеній, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір.

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Народні прикмети на 1 лютого
– Морозний день – буде спекотне літо.

– На Макарія спостерігається тепла погода – перша половина літа буде дощовою.

– Безхмарна погода – до ранньої і теплої весни.

– У ніч на 1 лютого сняться віщі сни, багато з яких здійснюються вже наступного дня.

Що можна робити 1 лютого
1. Чаювання на Макарія дозволить позбутися болю в животі.

2. Бажано у цей день зробити якомога більше добра для близьких та оточуючих людей.

3. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.

Що не можна робити 1 лютого
1. Не рекомендується на Макарія займатися важкою фізичною працею.

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Теги: традиції, прикмети
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