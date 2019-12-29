1 лютого – яке сьогодні свято: традиції і заборони в цей день





Сьогоднішня погода свідчитиме про те, яким буде увесь місяць лютий, - пише



Іменини сьогодні святкують: Антон, Арсеній, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір.



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Народні прикмети на 1 лютого

– Морозний день – буде спекотне літо.



– На Макарія спостерігається тепла погода – перша половина літа буде дощовою.



– Безхмарна погода – до ранньої і теплої весни.



– У ніч на 1 лютого сняться віщі сни, багато з яких здійснюються вже наступного дня.



Що можна робити 1 лютого

1. Чаювання на Макарія дозволить позбутися болю в животі.



2. Бажано у цей день зробити якомога більше добра для близьких та оточуючих людей.



3. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.



Що не можна робити 1 лютого

1. Не рекомендується на Макарія займатися важкою фізичною працею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 лютого відзначається день Святого Макарія Весноуказателя. Він був настоятилем монастиря, являючи собою благочестя, християнську лагідність та смиренність.Сьогоднішня погода свідчитиме про те, яким буде увесь місяць лютий, - пише Lifestyle24 Іменини сьогодні святкують: Антон, Арсеній, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір.Читайте також: Китайський Новий рік 2019: особливості святкування Китайський Новий рік 2019: особливості святкування– Морозний день – буде спекотне літо.– На Макарія спостерігається тепла погода – перша половина літа буде дощовою.– Безхмарна погода – до ранньої і теплої весни.– У ніч на 1 лютого сняться віщі сни, багато з яких здійснюються вже наступного дня.1. Чаювання на Макарія дозволить позбутися болю в животі.2. Бажано у цей день зробити якомога більше добра для близьких та оточуючих людей.3. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.1. Не рекомендується на Макарія займатися важкою фізичною працею.

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