У центральному парку Луцька злодій вирвав з рук іPhone





Це сталося 21 вересня 2019 року, – йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



О 21:00 годині вечора зловмисник вирвав у чоловіка з рук іPhone XS Max. Обвинувачений з постраждалим уклали угоду про примирення. Перший визнав свою провину. Тепер злочинець мусить сплатити штраф 850 гривень.



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