вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центральному парку Луцька злодій вирвав з рук іPhone

У центральному парку Луцька злодій вирвав з рук іPhone
У Луцьку у центральному парку імені Лесі Українки злочинець викрав телефон іPhone XS Max.

Це сталося 21 вересня 2019 року, – йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Конкурент".

О 21:00 годині вечора зловмисник вирвав у чоловіка з рук іPhone XS Max. Обвинувачений з постраждалим уклали угоду про примирення. Перший визнав свою провину. Тепер злочинець мусить сплатити штраф 850 гривень.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: центральний парк, Луцьк, злодій, телефон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на річці Стир на «гарячому» зловили браконьєра
Сьогодні, 17:01
Діти вистрибували на ходу: на Дніпропетровщині водій шкільного автобуса помер під час руху. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
У центральному парку Луцька злодій вирвав з рук іPhone
Сьогодні, 16:46
«Яровиця» пропонує оренду паркінгу в центрі Луцька*
Сьогодні, 16:25
Ще одну школу під Луцьком закривають на карантин
Сьогодні, 16:21
Схожі новини
За 3 місяці 22 крадіжки: у луцьких маршрутках «промишляв» кишеньковий злодій За 3 місяці 22 крадіжки: у луцьких маршрутках «промишляв» кишеньковий злодій
22 лютий, 2019, 21:12
Попросив зняти гроші: у Луцьку одесит вкрав у жінки телефон Попросив зняти гроші: у Луцьку одесит вкрав у жінки телефон
18 грудень, 2019, 16:44
У Луцькому районі затримали злодія, який намагався обікрасти будинок У Луцькому районі затримали злодія, який намагався обікрасти будинок
16 грудень, 2019, 11:10
Поплавському не дозволили поставити кафе у центральному парку Луцька Поплавському не дозволили поставити кафе у центральному парку Луцька
06 листопад, 2019, 10:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ми як на хуторі живемо»: жителі волинського села скаржаться на відсутність дороги до райцентру. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
 0
Шахраї в Польщі підставили українця під «кримінал» роботою кур'єра
Сьогодні, 17:10
 0
Арештували луцького прикордонника, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 17:07
 0
У Луцьку на річці Стир на «гарячому» зловили браконьєра
Сьогодні, 17:01
 0
Діти вистрибували на ходу: на Дніпропетровщині водій шкільного автобуса помер під час руху. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8