У центральному парку Луцька злодій вирвав з рук іPhone
Сьогодні, 16:46
У Луцьку у центральному парку імені Лесі Українки злочинець викрав телефон іPhone XS Max.
Це сталося 21 вересня 2019 року, – йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Конкурент".
О 21:00 годині вечора зловмисник вирвав у чоловіка з рук іPhone XS Max. Обвинувачений з постраждалим уклали угоду про примирення. Перший визнав свою провину. Тепер злочинець мусить сплатити штраф 850 гривень.
Головне фото - ілюстративне.
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Це сталося 21 вересня 2019 року, – йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Конкурент".
О 21:00 годині вечора зловмисник вирвав у чоловіка з рук іPhone XS Max. Обвинувачений з постраждалим уклали угоду про примирення. Перший визнав свою провину. Тепер злочинець мусить сплатити штраф 850 гривень.
Головне фото - ілюстративне.
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