Як відрізнити коронавірус від грипу





Про те, як відрізнити китайський коронавірус від грипу,



Симптоми. Новий вірус з Китаю, який вражає легені, насправді легко сплутати з грипом. Ось загальні симптоми інфекцій:



лихоманка;

сухий кашель;

задишка;

втома.



Чим відрізняється коронавірусна інфекція від грипу?



Інфекційний шлях. Вірус одразу вражає нижні дихальні шляхи. А грип спочатку верхні. Також віруси грипу вірулентніші. Це означає, що навіть у невеликій кількості вони вже можуть викликати появу хвороби. А коронавіруси не надто заразні, імунна система більшості людей стійка до інфікування.



Інкубація. Грип має короткий інкубаційний період – один-два дні. Протягом цього часу, навіть не проявляючи ознаки захворювання, хворі на грип дуже заразні й залишаються такими тиждень.



В коронавірусу інкубаційний період складає від 2 до 14 днів. Як довго люди залишаються заразними, перш ніж хвороба проявиться, поки неясно. Як довго вони залишаються заразними після появи перших симптомів, також ще не відомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Грип та коронавірусні інфекції схожі у своїх проявах, але в них є й відмінності. Існують кілька симптомів, які допоможуть розпізнати хворобу.Про те, як відрізнити китайський коронавірус від грипу, повідомляє "24 здоров'я".Симптоми. Новий вірус з Китаю, який вражає легені, насправді легко сплутати з грипом. Ось загальні симптоми інфекцій:лихоманка;сухий кашель;задишка;втома.Вірус одразу вражає нижні дихальні шляхи. А грип спочатку верхні. Також віруси грипу вірулентніші. Це означає, що навіть у невеликій кількості вони вже можуть викликати появу хвороби. А коронавіруси не надто заразні, імунна система більшості людей стійка до інфікування.Грип має короткий інкубаційний період – один-два дні. Протягом цього часу, навіть не проявляючи ознаки захворювання, хворі на грип дуже заразні й залишаються такими тиждень.В коронавірусу інкубаційний період складає від 2 до 14 днів. Як довго люди залишаються заразними, перш ніж хвороба проявиться, поки неясно. Як довго вони залишаються заразними після появи перших симптомів, також ще не відомо.

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