Мотивуюча історія лучанки, яка подолала рак. ВІДЕО





Тепер вона пише вірші, займається колекціонуванням, вирощує квіти та цінує кожну хвилину життя, - пише



Подвір’я лучанки Валентини Гаєвської із ранньої весни до пізньої осені потопає в квітах. Сусіди називають її квітникаркою, каже жінка.



Жінка розповідає, як вдалося пережити період, коли лікарі поставили діагноз «рак».



"Для мене це був тяжкий удар. На той час не так онкологія процвітала як в даний момент. І я дуже перейнялася. І я дуже перейнялася цієї хворобою. Я пішла в лікарню. Мені сказали ,що це онкологія, буде лікування, хіміотерапія, радіологія. Я прийшла додому і була у сильному розпачі. Але я подивилася, що в мене маленький онук, одна дочка не замужем. Я захотіла боротися і жити", - розповідає Валентина Гаєвська.



Аби не впасти у відчай, говорить Валентина Гаєвська, почала писати вірші.



"Мене чоловік часто вивозив до лісу. У лісі кувала зозуля. Я послухала трошки і в мене відразу в пам’яті закралось. Закувала зозуленька на зеленім дубі. Посміхнулась я тихенько – Ой, ще жити буду! Накуй мені зозуленько та многії літа, щоб могла я при здоров’ї внуків оженити. Щоб могла я поспівати і потанцювати. Та ще келихи з шампанським за любов підняти. Не змовкай ще зозуленько. Дай ще я помрію, про літа свої далекі, літа золотії", - згадує лучанка.



Згодом хвороба відступила. Вдячна сім’ї, лікарям і вищим силам, каже жінка. Після пережитого, говорить, навчилася цінувати кожну хвилину життя. Жінка також колекціонує ляльки і дзвоники.



"Зараз у мене більше проблем, 4 онуків, треба їх глядіти, водити до школи, забирати маленьких хто пішов в 1 клас. На танці в мене двоє внуків ходить у «Волиняночку» - і Роман і Софійка. Я ходжу до церкви і мені подобається церковний дзвін. У мене таке враження, що як дзвоником задзвониш – то все погане має піти, а добро має приєднатися", - резюмує Валентина Гаєвська.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка Валентина Гаєвська 12 років тому захворіла на рак молочної залози. Онкологію жінка поборола.Тепер вона пише вірші, займається колекціонуванням, вирощує квіти та цінує кожну хвилину життя, - пише Суспільне Волинь Подвір’я лучанки Валентини Гаєвської із ранньої весни до пізньої осені потопає в квітах. Сусіди називають її квітникаркою, каже жінка.Жінка розповідає, як вдалося пережити період, коли лікарі поставили діагноз «рак»."Для мене це був тяжкий удар. На той час не так онкологія процвітала як в даний момент. І я дуже перейнялася. І я дуже перейнялася цієї хворобою. Я пішла в лікарню. Мені сказали ,що це онкологія, буде лікування, хіміотерапія, радіологія. Я прийшла додому і була у сильному розпачі. Але я подивилася, що в мене маленький онук, одна дочка не замужем. Я захотіла боротися і жити", - розповідає Валентина Гаєвська.Аби не впасти у відчай, говорить Валентина Гаєвська, почала писати вірші."Мене чоловік часто вивозив до лісу. У лісі кувала зозуля. Я послухала трошки і в мене відразу в пам’яті закралось. Закувала зозуленька на зеленім дубі. Посміхнулась я тихенько – Ой, ще жити буду! Накуй мені зозуленько та многії літа, щоб могла я при здоров’ї внуків оженити. Щоб могла я поспівати і потанцювати. Та ще келихи з шампанським за любов підняти. Не змовкай ще зозуленько. Дай ще я помрію, про літа свої далекі, літа золотії", - згадує лучанка.Згодом хвороба відступила. Вдячна сім’ї, лікарям і вищим силам, каже жінка. Після пережитого, говорить, навчилася цінувати кожну хвилину життя. Жінка також колекціонує ляльки і дзвоники."Зараз у мене більше проблем, 4 онуків, треба їх глядіти, водити до школи, забирати маленьких хто пішов в 1 клас. На танці в мене двоє внуків ходить у «Волиняночку» - і Роман і Софійка. Я ходжу до церкви і мені подобається церковний дзвін. У мене таке враження, що як дзвоником задзвониш – то все погане має піти, а добро має приєднатися", - резюмує Валентина Гаєвська.

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