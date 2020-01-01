вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

5 лютого на Волині: гортаючи календар

5 лютого на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначають керівник прес-служби Волинської єпархії УПЦ протоієрей Валентин Марчук (на фото), підприємець Юрій Довгун, футболіст Сергій Подригуля.

Іменини сьогодні у Геннадія, Климента, Феоктиста.

Бажаємо усім, у кого сьогодні свято, здоров’я, радості від життя й невичерпної наснаги.

Окрім цього, 5-го лютого 1998 року була зареєстрована газета Володимир-Волинської єпархії УПЦ «Волинь православна».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Цьогоріч учасниками ЗНО стануть понад 350 тисяч школярів
Сьогодні, 00:14
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Розпочали знесення Старого ринку: поліція затримала 15 людей, підприємці перекрили дорогу. ФОТО
04 лютий, 23:42
У ПЦУ виключили із Синоду та відправили на спокій патріарха Філарета
04 лютий, 23:34
На 29-му році Незалежності: реабілітували волинського повстанця
04 лютий, 22:21
Схожі новини
3 лютого на Волині: гортаючи календар 3 лютого на Волині: гортаючи календар
03 лютий, 00:00
1 лютого на Волині: гортаючи календар 1 лютого на Волині: гортаючи календар
01 лютий, 00:00
30 cічня на Волині: гортаючи календар 30 cічня на Волині: гортаючи календар
30 січень, 00:00
28 січня на Волині: гортаючи календар 28 січня на Волині: гортаючи календар
28 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Цьогоріч учасниками ЗНО стануть понад 350 тисяч школярів
Сьогодні, 00:14
 0
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Розпочали знесення Старого ринку: поліція затримала 15 людей, підприємці перекрили дорогу. ФОТО
04 лютий, 23:42
 0
У ПЦУ виключили із Синоду та відправили на спокій патріарха Філарета
04 лютий, 23:34
 0
На 29-му році Незалежності: реабілітували волинського повстанця
04 лютий, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8