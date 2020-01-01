5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні відзначають керівник прес-служби Волинської єпархії УПЦ протоієрей Валентин Марчук (на фото), підприємець Юрій Довгун, футболіст Сергій Подригуля.
Іменини сьогодні у Геннадія, Климента, Феоктиста.
Бажаємо усім, у кого сьогодні свято, здоров’я, радості від життя й невичерпної наснаги.
Окрім цього, 5-го лютого 1998 року була зареєстрована газета Володимир-Волинської єпархії УПЦ «Волинь православна».
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Іменини сьогодні у Геннадія, Климента, Феоктиста.
Бажаємо усім, у кого сьогодні свято, здоров’я, радості від життя й невичерпної наснаги.
Окрім цього, 5-го лютого 1998 року була зареєстрована газета Володимир-Волинської єпархії УПЦ «Волинь православна».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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