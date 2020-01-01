Українцям можуть дозволити змінювати по батькові і брати по матері
Сьогодні, 07:36
В Україні планують дозволити змінювати по батькові і навіть брати по матері.
У багатьох країнах прив'язку до одного з батьків не використовують. Депутати кажуть, що така норма застаріла і підготували відповідний законопроєкт, інформує "Газета ua".
В 2004 році в Цивільному кодексі прибрали норму про можливість самостійно без особливих причин змінювати по батькові.
В Україні хочуть дозволити з 16 років самостійно обирати собі по батькові. Депутати вже передали відповідний законопроєкт на розгляд до комітету Верховної Ради.
Депутати пропонують дозволити використання на вибір по батькові або по матері або взагалі відмовитись від по батькові як у багатьох європейських країнах.
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У багатьох країнах прив'язку до одного з батьків не використовують. Депутати кажуть, що така норма застаріла і підготували відповідний законопроєкт, інформує "Газета ua".
В 2004 році в Цивільному кодексі прибрали норму про можливість самостійно без особливих причин змінювати по батькові.
В Україні хочуть дозволити з 16 років самостійно обирати собі по батькові. Депутати вже передали відповідний законопроєкт на розгляд до комітету Верховної Ради.
Депутати пропонують дозволити використання на вибір по батькові або по матері або взагалі відмовитись від по батькові як у багатьох європейських країнах.
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