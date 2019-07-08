У селі на Волині злодій викрав з будинку 27 тисяч гривень





Зазначається, що крадій підібрав ключ до замка однієї з осель і викрав 27000 гривень і ноутбук, - пише газета



Нарахі поліція розшукує злочинця.



Нагадаємо, що в одному із сіл Горохівського району







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