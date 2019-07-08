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У селі на Волині злодій викрав з будинку 27 тисяч гривень

У селі на Волині злодій викрав з будинку 27 тисяч гривень
У селі Печихвости Горохівського району злодій з виніс будинку виніс чималу суму коштів.

Зазначається, що крадій підібрав ключ до замка однієї з осель і викрав 27000 гривень і ноутбук, - пише газета Волинь-нова.

Нарахі поліція розшукує злочинця.

Нагадаємо, що в одному із сіл Горохівського району підліток розбив п’ять вікон у будинку та викрав відеокамери.



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Теги: крадіжка, будинок, Волинь
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