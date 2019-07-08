У селі на Волині злодій викрав з будинку 27 тисяч гривень
Сьогодні, 09:09
У селі Печихвости Горохівського району злодій з виніс будинку виніс чималу суму коштів.
Зазначається, що крадій підібрав ключ до замка однієї з осель і викрав 27000 гривень і ноутбук, - пише газета Волинь-нова.
Нарахі поліція розшукує злочинця.
Нагадаємо, що в одному із сіл Горохівського району підліток розбив п’ять вікон у будинку та викрав відеокамери.
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Зазначається, що крадій підібрав ключ до замка однієї з осель і викрав 27000 гривень і ноутбук, - пише газета Волинь-нова.
Нарахі поліція розшукує злочинця.
Нагадаємо, що в одному із сіл Горохівського району підліток розбив п’ять вікон у будинку та викрав відеокамери.
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