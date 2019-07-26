Це не імпровізація, – Пустовіт про нічну трощу Старого ринку

Виконувач обов'язків мера Луцьказробив заяву щодо нічних подій на Старому ринку Луцька.Григорій Пустовіт нагадав, що учора, 4 лютого, ввечері«Хотів би сказати, що це не спонтанний акт, не імпровізація. 29 січня розірвали угоду з КП «Луцькі ринки» щодо подальшого використання комунальної землі. Хочу нагадати, що Луцька міська рада вирішила не продовжувати використання території, що займає Центральний ринок, для торгівлі, за виключення критого павільйону, що є в приватній власності і буде функціонувати. Усі інші території прийняли рішення про перенесення. Вони мають бути не ліквідовані, не закриті, а перенесені. Тому коли сьогодні говорять, що ринок повністю ліквідовується – це неправда», - заявив він.За словами Пустовіта, Новий ринок уже почав функціонувати. Він нагадав, що питання перенесення МАФів у Луцьку виникло вже давно, а підприємців попереджали про знесення вже неодноразово.«Скликати позачергову сесію ми не будемо, бо міська рада не має права скасувати рішення. Це робить суд. Зараз проводиться слідство стосовно дій муніципальної варти: хто порушив, що порушив, хто на що мав право чи не мав. Представники ринків захищають своє особисте – це їхня робота, їхній хліб. Ми, як міська рада, захищаємо інтереси лучан і не маємо жодних особистих інтересів. Місто має гарну атракцію біля замку. Ринки треба перенести. Сподіваюся, що не буде потреби примусового перенесення», - додав в.о. мера Луцька.Натомість підприємці стверджують, що під час знесення ринку були люди у балаклавах, яких вони називають «тітушками». Вони обурені, що демонтаж відбувався силовим методом. Підтримали їх і декотрі депутати Луцькради, як отта