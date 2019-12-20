Луцькрада не повідомляла поліцію про наміри зносити Старий ринок. ОФІЦІЙНА ЗАЯВА





Про це інформує



Правоохоронці вважають



"Співробітники поліції області діють винятково в межах правового поля та повноважень, визначених чинним законодавством. При цьому дії поліцейських спрямовані на виконання завдань, передбачених Законом України «Про Національну поліцію»: насамперед – на забезпечення публічної безпеки і порядку, охорону прав і свобод людини.



Зважаючи на це, закиди, що під час демонтажу торгових місць «поліція стала на сторону натовпу невідомих осіб та не змогла забезпечити виконання рішення міської ради», є необґрунтованими та безпідставними. Зазначають, що поліція Волині перебувала й залишається на стороні Закону та захисту прав і свобод громадян", - йдеться у заяві.



Нагадаємо, вчора, 4 лютого,



За цим фактом слідчі Луцького відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України.



В рамках досудового розслідування поліцейські встановили 29 громадян, котрі в темну пору доби в балаклавах здійснювали демонтаж на ринку. Їх доставили до відділу поліції, де встановили їхні анкетні дані та відібрали пояснення. Усі вони виявилися співробітниками муніципальної варти. На місці події правоохоронці затримали та вилучили спецтехніку – маніпулятор та екскаватор.



Поліція продовжує забезпечувати громадський порядок на території ринку.



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Разом з тим повідомляють, що до органів поліції області від Луцької міської ради не надходило жодних звернень щодо забезпечення публічної безпеки та порядку під час виконання комунальниками та муніципальною вартою демонтажу тимчасових споруд та інших конструкцій на Старому ринку. Зауважують, що нарада в міській раді за участю представників Луцького ВП та Управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області щодо забезпечення безпеки й дотримання громадського порядку відбулася не напередодні вчорашніх подій, а в четвер, 30 січня.



На ній правоохоронці довели до відома міської влади правові підстави залучення поліцейських до забезпечення публічної безпеки та правопорядку, поінформували про алгоритми реагування на правопорушення. Про початок демонтажу споруд та інших конструкцій на Старому ринку, спроба якого відбулася вчора пізно ввечері, міська рада поліцію не повідомляла. Правоохоронці прибули на виклик громадян про нищення невідомими особами із застосуванням спецтехніки торговельних контейнерів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Волині офіційно заявила, що Луцька міська рада не повідомляла правоохоронні органи про те, що увечері 4 лютого планують здійснювати примусовий демонтаж контейнерів на Старому ринку.Про це інформує сектор комунікації поліції у Волинській області. Правоохоронці вважають безпідставними звинувачення у тому, що поліція стала "на сторону натовпу невідомих осіб, а не закону" та що бездіяльність та неналежне виконання обов'язків поліції не дали завершити законний демонтаж частини Старого ринку."Співробітники поліції області діють винятково в межах правового поля та повноважень, визначених чинним законодавством. При цьому дії поліцейських спрямовані на виконання завдань, передбачених Законом України «Про Національну поліцію»: насамперед – на забезпечення публічної безпеки і порядку, охорону прав і свобод людини.Зважаючи на це, закиди, що під час демонтажу торгових місць «поліція стала на сторону натовпу невідомих осіб та не змогла забезпечити виконання рішення міської ради», є необґрунтованими та безпідставними. Зазначають, що поліція Волині перебувала й залишається на стороні Закону та захисту прав і свобод громадян", - йдеться у заяві.Нагадаємо, вчора, 4 лютого, близько 23 години на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Глушець у Луцьку близько 40 невідомих осіб пошкодили торговельні контейнери та зносять ринок.За цим фактом слідчі Луцького відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України.В рамках досудового розслідування поліцейські встановили 29 громадян, котрі в темну пору доби в балаклавах здійснювали демонтаж на ринку. Їх доставили до відділу поліції, де встановили їхні анкетні дані та відібрали пояснення. Усі вони виявилися співробітниками муніципальної варти. На місці події правоохоронці затримали та вилучили спецтехніку – маніпулятор та екскаватор.Поліція продовжує забезпечувати громадський порядок на території ринку.Разом з тим повідомляють, що до органів поліції області від Луцької міської ради не надходило жодних звернень щодо забезпечення публічної безпеки та порядку під час виконання комунальниками та муніципальною вартою демонтажу тимчасових споруд та інших конструкцій на Старому ринку. Зауважують, що нарада в міській раді за участю представників Луцького ВП та Управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області щодо забезпечення безпеки й дотримання громадського порядку відбулася не напередодні вчорашніх подій, а в четвер, 30 січня.На ній правоохоронці довели до відома міської влади правові підстави залучення поліцейських до забезпечення публічної безпеки та правопорядку, поінформували про алгоритми реагування на правопорушення. Про початок демонтажу споруд та інших конструкцій на Старому ринку, спроба якого відбулася вчора пізно ввечері, міська рада поліцію не повідомляла. Правоохоронці прибули на виклик громадян про нищення невідомими особами із застосуванням спецтехніки торговельних контейнерів.

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