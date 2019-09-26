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Lutsk Fashion Weekend знову відбудеться на WEST AUTO HUB*

Lutsk Fashion Weekend знову відбудеться на WEST AUTO HUB*
Наймодніша подія міста відбудеться в останній день зими - 29 лютого на території комплексу автомобільних послуг WEST AUTO HUB.

Про це йдеться на сайті компанії.

«Останній день зими ми проведемо у WEST AUTO HUB, де відбудеться XII сезон Lutsk Fashion Weekend. Крута локація знову перетвориться на осередок моди та стилю. Дизайнери покажуть, що буде актуальним цієї весни, музиканти наповнять атмосферу святом, моделі продемонструють артмакіяж від Ольги Друкачук, а також на гостей чекають цікаві перформанси та танці", - розповіла організаторка події Анна Тріль.

Ведучими дійства, як і минулі рази, будуть сама Анна Тріль та фотограф Павло Луцака. Запрошення будуть в наявності вже з 10 лютого.

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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк, Lutsk Fashion Weekend
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