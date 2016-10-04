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Оштрафували волинянина, який за 200 гривень хотів підкупити поліцейських

Оштрафували волинянина, який за 200 гривень хотів підкупити поліцейських
Покарали волинянина, який намагався підкупити поліцейських.

Так, 9 квітня 2019 року поліцейські у Турійську зупинили за порушення правил дорожнього руху авто, за кермом якого перебував явно нетверезий водій, - інформує пресслужба прокуратури області.

Від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

Правоохоронці доставили його до Турійського відділення поліції, аби скласти протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення.
Уже у відділенні водій намагався за 200 грн залагодити з поліцейськими питання щодо не притягнення його до відповідальності, проте правоохоронці припинили такі його дії, а грошові кошти вилучили.

Згодом водій визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України) і нині суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Кошти, передані ним як неправомірна вигода правоохоронцям, конфіскували.






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Теги: хабар, водій, суд
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