Оштрафували волинянина, який за 200 гривень хотів підкупити поліцейських

Покарали волинянина, який намагався підкупити поліцейських.Так, 9 квітня 2019 року поліцейські у Турійську зупинили за порушення правил дорожнього руху авто, за кермом якого перебував явно нетверезий водій, - інформує пресслужба прокуратури області.Від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився.Правоохоронці доставили його до Турійського відділення поліції, аби скласти протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення.Уже у відділенні водій намагався за 200 грн залагодити з поліцейськими питання щодо не притягнення його до відповідальності, проте правоохоронці припинили такі його дії, а грошові кошти вилучили.Згодом водій визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України) і нині суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.Кошти, передані ним як неправомірна вигода правоохоронцям, конфіскували.