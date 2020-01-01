8 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні святкують громадський діяч Костянтин Байчук (на фото) та депутат Волинської обласної ради Сергій Духницький.
Іменинники 8 лютого – Аркадій, Іван, Йосип, Ксенофонт, Марія, Семен.
Вітаємо волинян, у яких цього дня день народження чи день ангела.
Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя, здобутків у всіх справах.
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Іменинники 8 лютого – Аркадій, Іван, Йосип, Ксенофонт, Марія, Семен.
Вітаємо волинян, у яких цього дня день народження чи день ангела.
Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя, здобутків у всіх справах.
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