У Луцьку засудили студента медичного коледжу
Сьогодні, 15:27
У Луцьку судили студента міської філії медичного коледжу «Монада». Неповнолітній у вересні минулого року кілька разів порушив закон.
Прямо у приміщенні навчального закладу, обманувши дівчину, він забрав у неї телефон під приводом дзвінка, - пише ІА Конкурент.
За кілька днів по тому, будучи теж у коледжі, він таємно вкрав з кишені куртки іншого студента телефон. Свідок каже, що той похлопав до спині студента, а рука тим часом тягнулася за телефоном. А наступного дня побив дівчину, поламавши ліктем ніс. Жінка опинилася на 9 днів на лікарняному.
Окрім цього у грудні минулого року на зупинці громадського транспорту поблизу магазину «Берізка» на вулиці Рівненській, він у змові з напарником, вчинив справжній гоп-стоп. Підійшов до чоловіка і попросив закурити. Жодних конфліктів не було, та за деякий час вони почали його бити. Молодики забрали у потерпілого телефон.
У суді студент визнав всі злочини і просив суворо його не карати. На поблажливість суду сподівалася і мати обвинуваченого. Сім’я у них неповна, але мама запевняла, що має вплив на сина і просить уникнути тюремного терміну.
Феміда вирішила дати студенту-хулігану два роки умовних.
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Прямо у приміщенні навчального закладу, обманувши дівчину, він забрав у неї телефон під приводом дзвінка, - пише ІА Конкурент.
За кілька днів по тому, будучи теж у коледжі, він таємно вкрав з кишені куртки іншого студента телефон. Свідок каже, що той похлопав до спині студента, а рука тим часом тягнулася за телефоном. А наступного дня побив дівчину, поламавши ліктем ніс. Жінка опинилася на 9 днів на лікарняному.
Окрім цього у грудні минулого року на зупинці громадського транспорту поблизу магазину «Берізка» на вулиці Рівненській, він у змові з напарником, вчинив справжній гоп-стоп. Підійшов до чоловіка і попросив закурити. Жодних конфліктів не було, та за деякий час вони почали його бити. Молодики забрали у потерпілого телефон.
У суді студент визнав всі злочини і просив суворо його не карати. На поблажливість суду сподівалася і мати обвинуваченого. Сім’я у них неповна, але мама запевняла, що має вплив на сина і просить уникнути тюремного терміну.
Феміда вирішила дати студенту-хулігану два роки умовних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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