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У Луцьку засудили студента медичного коледжу

У Луцьку засудили студента медичного коледжу
У Луцьку судили студента міської філії медичного коледжу «Монада». Неповнолітній у вересні минулого року кілька разів порушив закон.

Прямо у приміщенні навчального закладу, обманувши дівчину, він забрав у неї телефон під приводом дзвінка, - пише ІА Конкурент.

За кілька днів по тому, будучи теж у коледжі, він таємно вкрав з кишені куртки іншого студента телефон. Свідок каже, що той похлопав до спині студента, а рука тим часом тягнулася за телефоном. А наступного дня побив дівчину, поламавши ліктем ніс. Жінка опинилася на 9 днів на лікарняному.

Окрім цього у грудні минулого року на зупинці громадського транспорту поблизу магазину «Берізка» на вулиці Рівненській, він у змові з напарником, вчинив справжній гоп-стоп. Підійшов до чоловіка і попросив закурити. Жодних конфліктів не було, та за деякий час вони почали його бити. Молодики забрали у потерпілого телефон.

У суді студент визнав всі злочини і просив суворо його не карати. На поблажливість суду сподівалася і мати обвинуваченого. Сім’я у них неповна, але мама запевняла, що має вплив на сина і просить уникнути тюремного терміну.

Феміда вирішила дати студенту-хулігану два роки умовних.

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Теги: суд, студент, монада
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