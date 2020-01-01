Луцькрада звернулася в поліцію через перешкоджання демонтажу паркану біля Старого ринку





Про це йдеться



Зазначають, що сьогодні планувалося розпочати демонтаж паркану навколо ринку, який розміщено без дозвільних документів. Напередодні надіслали офіційні листи у Головне управління Національної поліції у Волинській області та Луцький відділ поліції ГУНП у Волинській області щодо необхідності забезпечення безперешкодного проведення демонтажу вищезазначеної огорожі та недопущення нанесення травм працівникам департаменту муніципальної варти.



Однак, сьогодні працівники муніципальної варти так і не змогли розпочати демонтаж паркану,



Нагадаємо, Григорія Пустовіта, демонтаж будуть продовжувати, адже в міській раді ще 30 січня повідомили, що 3 лютого почнеться примусовий демонтаж конструкцій, якщо власники не приберуть їх до того часу. Договір з ними розірвали, тому знаходитись на цьому місці вони не мають права, а всі контейнери вважаються такими, що встановлені незаконно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська рада звернулася до правоохоронних органів із заявою щодо перешкоджання департаменту муніципальної варти виконанню рішення про демонтаж незаконно встановлених металевих конструкцій на частині Центрального ринку.Про це йдеться на сторінці міської ради. Зазначають, що сьогодні планувалося розпочати демонтаж паркану навколо ринку, який розміщено без дозвільних документів. Напередодні надіслали офіційні листи у Головне управління Національної поліції у Волинській області та Луцький відділ поліції ГУНП у Волинській області щодо необхідності забезпечення безперешкодного проведення демонтажу вищезазначеної огорожі та недопущення нанесення травм працівникам департаменту муніципальної варти.Однак, сьогодні працівники муніципальної варти так і не змогли розпочати демонтаж паркану, адже їм у цьому перешкоджають підприємці та невідомі особи. Нагадаємо, 4 лютого пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку . За словами в.о. мера Луцька, демонтаж будуть продовжувати, адже в міській раді ще 30 січня повідомили, що 3 лютого почнеться примусовий демонтаж конструкцій, якщо власники не приберуть їх до того часу. Договір з ними розірвали, тому знаходитись на цьому місці вони не мають права, а всі контейнери вважаються такими, що встановлені незаконно.

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