У ДРЦ «Figli Migli» проводитимуть зиму з танцями та розвагами
Сьогодні, 19:41
У дитячому розважальному центрі «Figli Migli» відбудеться грандіозна вечірка «Good bye, зима!».
Про це повідомили в адміністрації закладу.
«Проведімо зиму гучною вечіркою! Нехай ця зима запам’ятається запальною дискотекою та веселощами у «Figli Migli». Квитки вже у продажу, поспішайте їх придбати», - розповіли у дитячому розважальному центрі.
У програмі вечірки «Good bye, зима!»:
-дискотека з ді-джеєм;
- веселощі з аніматорами;
- безлімітні розваги в ігровій зоні;
- море конфетті та подарунки.
Для дітей віком від 7 років.
Коли: 29 лютого, 17:00
Ціна: 150 грн, квитки у касі «Figli Migli».
Адреса: ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх.
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Про це повідомили в адміністрації закладу.
«Проведімо зиму гучною вечіркою! Нехай ця зима запам’ятається запальною дискотекою та веселощами у «Figli Migli». Квитки вже у продажу, поспішайте їх придбати», - розповіли у дитячому розважальному центрі.
У програмі вечірки «Good bye, зима!»:
-дискотека з ді-джеєм;
- веселощі з аніматорами;
- безлімітні розваги в ігровій зоні;
- море конфетті та подарунки.
Для дітей віком від 7 років.
Коли: 29 лютого, 17:00
Ціна: 150 грн, квитки у касі «Figli Migli».
Адреса: ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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