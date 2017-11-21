У ДРЦ «Figli Migli» проводитимуть зиму з танцями та розвагами





Про це повідомили в адміністрації закладу.



«Проведімо зиму гучною вечіркою! Нехай ця зима запам’ятається запальною дискотекою та веселощами у «Figli Migli». Квитки вже у продажу, поспішайте їх придбати», - розповіли у дитячому розважальному центрі.



У програмі вечірки «Good bye, зима!»:

-дискотека з ді-джеєм;

- веселощі з аніматорами;

- безлімітні розваги в ігровій зоні;

- море конфетті та подарунки.



Для дітей віком від 7 років.



Коли: 29 лютого, 17:00

Ціна: 150 грн, квитки у касі «Figli Migli».

Адреса: ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх.











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