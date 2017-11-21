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У ДРЦ «Figli Migli» проводитимуть зиму з танцями та розвагами

У ДРЦ «Figli Migli» проводитимуть зиму з танцями та розвагами
У дитячому розважальному центрі «Figli Migli» відбудеться грандіозна вечірка «Good bye, зима!».

Про це повідомили в адміністрації закладу.

«Проведімо зиму гучною вечіркою! Нехай ця зима запам’ятається запальною дискотекою та веселощами у «Figli Migli». Квитки вже у продажу, поспішайте їх придбати», - розповіли у дитячому розважальному центрі.

У програмі вечірки «Good bye, зима!»:
-дискотека з ді-джеєм;
- веселощі з аніматорами;
- безлімітні розваги в ігровій зоні;
- море конфетті та подарунки.

Для дітей віком від 7 років.

Коли: 29 лютого, 17:00
Ціна: 150 грн, квитки у касі «Figli Migli».
Адреса: ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх.

У ДРЦ «Figli Migli» проводитимуть зиму з танцями та розвагами




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Теги: «Figli Migli», вечірка, дитячий центр розваг
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