Що подивитись у «PremierCity»: афіша фільмів*





Про це повідомили в адміністрації кінотеатру.



Увесь наступний тиждень в "PremierCity" показуватимуть аж 5 прем’єр.

ПРЕМ’ЄРА. Комедія «Гола правда».

ПРЕМ’ЄРА. Фантастично-пригодницька комедія «Їжак Сонік».

ПРЕМ’ЄРА. Біографічна драма «Сенсація».

ПРЕМ’ЄРА. Фільм жахів «Острів Фантазій».

ПРЕМ’ЄРА. Мелодрама «Так близько до горизонту».



Крім того, у "PremierCity" триває показ фільмів:

• Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн).

• Джентльмени.

• Погані хлопці назавжди.

• Троль: Історія з хвостом.

• Вікінг Вік.

• 1917.

• Маленькі жінки.

• Наші котики.



Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або на сайті.



Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 13 лютого, в кінотеатрі "PremierCity" оновився розклад сеансів.Про це повідомили в адміністрації кінотеатру.Увесь наступний тиждень в "PremierCity" показуватимуть аж 5 прем’єр.Комедія «Гола правда».. Фантастично-пригодницька комедія «Їжак Сонік».. Біографічна драма «Сенсація».. Фільм жахів «Острів Фантазій».. Мелодрама «Так близько до горизонту».Крім того, у "PremierCity" триває показ фільмів:• Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн).• Джентльмени.• Погані хлопці назавжди.• Троль: Історія з хвостом.• Вікінг Вік.• 1917.• Маленькі жінки.• Наші котики.Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру абоАдреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.

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