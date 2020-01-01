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Що подивитись у «PremierCity»: афіша фільмів*

Що подивитись у «PremierCity»: афіша фільмів*
Від сьогодні, 13 лютого, в кінотеатрі "PremierCity" оновився розклад сеансів.

Про це повідомили в адміністрації кінотеатру.

Увесь наступний тиждень в "PremierCity" показуватимуть аж 5 прем’єр.
ПРЕМ’ЄРА. Комедія «Гола правда».
ПРЕМ’ЄРА. Фантастично-пригодницька комедія «Їжак Сонік».
ПРЕМ’ЄРА. Біографічна драма «Сенсація».
ПРЕМ’ЄРА. Фільм жахів «Острів Фантазій».
ПРЕМ’ЄРА. Мелодрама «Так близько до горизонту».

Крім того, у "PremierCity" триває показ фільмів:
• Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн).
• Джентльмени.
• Погані хлопці назавжди.
• Троль: Історія з хвостом.
• Вікінг Вік.
• 1917.
• Маленькі жінки.
• Наші котики.

Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або на сайті.

Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.

Що подивитись у «PremierCity»: афіша фільмів*

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Теги: PremierCity, афіша фільмів, розклад сеансів
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