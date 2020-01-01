Що подивитись у «PremierCity»: афіша фільмів*
Сьогодні, 12:49
Від сьогодні, 13 лютого, в кінотеатрі "PremierCity" оновився розклад сеансів.
Про це повідомили в адміністрації кінотеатру.
Увесь наступний тиждень в "PremierCity" показуватимуть аж 5 прем’єр.
ПРЕМ’ЄРА. Комедія «Гола правда».
ПРЕМ’ЄРА. Фантастично-пригодницька комедія «Їжак Сонік».
ПРЕМ’ЄРА. Біографічна драма «Сенсація».
ПРЕМ’ЄРА. Фільм жахів «Острів Фантазій».
ПРЕМ’ЄРА. Мелодрама «Так близько до горизонту».
Крім того, у "PremierCity" триває показ фільмів:
• Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн).
• Джентльмени.
• Погані хлопці назавжди.
• Троль: Історія з хвостом.
• Вікінг Вік.
• 1917.
• Маленькі жінки.
• Наші котики.
Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або на сайті.
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.
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Про це повідомили в адміністрації кінотеатру.
Увесь наступний тиждень в "PremierCity" показуватимуть аж 5 прем’єр.
ПРЕМ’ЄРА. Комедія «Гола правда».
ПРЕМ’ЄРА. Фантастично-пригодницька комедія «Їжак Сонік».
ПРЕМ’ЄРА. Біографічна драма «Сенсація».
ПРЕМ’ЄРА. Фільм жахів «Острів Фантазій».
ПРЕМ’ЄРА. Мелодрама «Так близько до горизонту».
Крім того, у "PremierCity" триває показ фільмів:
• Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн).
• Джентльмени.
• Погані хлопці назавжди.
• Троль: Історія з хвостом.
• Вікінг Вік.
• 1917.
• Маленькі жінки.
• Наші котики.
Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або на сайті.
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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