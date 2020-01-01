У доньки загиблого волинського Героя – день народження: волинян просять підтримати дитину

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.У День всіх закоханих з’явилася на світ чарівна красуняЦього року дівчинка зустріне 11-ий день народження. Її татко –був майором, командиром батальйону 51-шої окремої механізованої бригади і ніс службу на блок-посту неподалік м. Волноваха Донецької області. Військовим доводилося ночувати просто неба, бо місцеві жителі не пустили їх до свого села, та ще й допомагали сепаратистам, здаючи координати розміщення українських бійців. 22 травня 2014 року між 4 та 6 годинами ранку цей блок-пост був атакований проросійськими сепаратистами ДНР, які під’їхали під виглядом інкасаторських машин та розпочали масовий обстріл із вогнепальної зброї, знищивши таким чином увесь особовий склад підрозділу. Майора Полінкевича та водія командирського УАЗика розстріляли сплячими прямо в машині. Загалом на блокпості загинуло 16 бійців, ще один помер від завданих поранень у лікарні. Вижити пощастило лише двом снайперам, яких напередодні ввечері командир відправив у секрети – відстрілявши весь боєкомплект, вони відійшли у «зеленку». На місці цього жорстокого нерівного бою встановлено пам’ятний знак.Та жодні пам’ятники, дошки чи меморіальні знаки, жодні нагороди чи відзнаки не замінять доньці такого любого татка. Дівчинка схожа на нього, як дві краплі води - такий же пронизливий погляд, і навіть світогляд такий, як у батька. Вона любить Україну понад усе, уже в такому юному віці задумується про долю Батьківщини і мріє, щоб політика наших можновладців змінилася, і вони, врешті, почали дбати про власний народ.Олександра вчиться на відмінно. Серед шкільних предметів їй до вподоби уроки англійської мови, охорони здоров’я та фізичної культури. Саша любить грати м’яча та розфарбовувати розмальовки. Проте основним захопленням нашої іменинниці є танці.Найавторитетнішою людиною у житті Олександри є її мама Ірина, яку вона усіляко підтримує. Допомагає матусі прибирати в домі, мити підлогу, залюбки готує разом з нею салати та обов’язково миє за собою посуд.Любить дівчинка відвідувати дідуся з бабусею, які живуть не так уже й далеко.Зробити сюрприз Олександрі може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/19/polinkevych.htmОЩАДБАНК: 5167 4900 2329 5984 – Ірина.Інформація для благодійників: Олександра Полінкевич - 11 років (14.02.2009). м. Володимир-Волинський. Ріст: 147; Розмір взуття: 36