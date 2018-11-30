Дівчина з Волині змінила стать

Альона вирішила змінити стать і стала Матвієм.



Про це розповіла начальник Нововолиького міського відділу ДРАЦСу Людмила Савік в інтерв'ю



За словами Людмили Савік, на сьогодні дівчина у Нововолинську не проживає. Вона звернулася в лікувальний заклад у Києві з приводу того, що відчуває себе, як хлопчик. У столиці дівчина проводила замісну терапію протягом трьох років і дали висновок, що вона може бути чоловіком.



"Цього року я була вражена, коли отримали документи на зміну імені з Альони на… Матвія. Відверто, по фото вона схожа, як на мене, на жінку. Ця відкритість, ми йдемо в Європу, бачимо як в вільних країнах все відбувається. У вересні була на курсах підвищення кваліфікації, де зібралася група, в якій всі керівники більше 10 ти років. Ми стільки за життя побачили, ділилися досвідом, говорили і про такі зміни (реєстрація зміни статі – ред.). Я слухала, але і не вникала, не думала що, доведеться з таким стикнутися. Справа була започаткована на території медзакладу. Так як жінка зареєстрована в Нововолинську, прийшли документи на виконання від відділу ДРАЦСу в Києві", - розповіла начальник Нововолиького міського відділу ДРАЦСу.

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