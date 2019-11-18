У працівниці рожищенської амбулаторії виявили рак: колеги просять про допомогу

На Волині колеги просять зібрати кошти на лікування працівниці Рожищенської амбулаторії №1Про це на своїй сторінці у Facebook написала колега НаталіїЛікарі діагностували у жінки лімфому Ходжкіна. Наталя Мишленік-Шевчук працює медичним реєстратором у Рожищенській амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1.«До нашої подруги, колеги, дуже доброї, милої і життєрадісної людини Наталії Мишленік-Шевчук (медичного реєстратора Рожищенської АЗПСМ №1) у двері постукала біда. Лікарі поставили страшний діагноз – лімфома Ходжкіна. У Наталі є шанси на видужання, вона готова боротися і обов’язково переможе цю підступну хворобу, але для цього потрібні чималі кошти, які самотужки сім’я не в змозі зібрати. Тож звертаємося до всіх друзів, знайомих і просто небайдужих до чужої біди людей: давайте разом допоможемо цій чудовій, світлій людині подолати хворобу.Хай ваше добро повернеться до вас сторицею!» - йдеться в дописі.Гроші можна переказати на карту ПриватБанку:Телефон для контактів:, Шевчук Наталія Володимирівна