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У працівниці рожищенської амбулаторії виявили рак: колеги просять про допомогу

У працівниці рожищенської амбулаторії виявили рак: колеги просять про допомогу
На Волині колеги просять зібрати кошти на лікування працівниці Рожищенської амбулаторії №1 Наталі Мишленік-Шевчук.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала колега Наталії Юлія Остапчук .

Лікарі діагностували у жінки лімфому Ходжкіна. Наталя Мишленік-Шевчук працює медичним реєстратором у Рожищенській амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1.

«До нашої подруги, колеги, дуже доброї, милої і життєрадісної людини Наталії Мишленік-Шевчук (медичного реєстратора Рожищенської АЗПСМ №1) у двері постукала біда. Лікарі поставили страшний діагноз – лімфома Ходжкіна. У Наталі є шанси на видужання, вона готова боротися і обов’язково переможе цю підступну хворобу, але для цього потрібні чималі кошти, які самотужки сім’я не в змозі зібрати. Тож звертаємося до всіх друзів, знайомих і просто небайдужих до чужої біди людей: давайте разом допоможемо цій чудовій, світлій людині подолати хворобу.

Хай ваше добро повернеться до вас сторицею!» - йдеться в дописі.

Гроші можна переказати на карту ПриватБанку: 5168 7573 7856 8424 (Шевчук Наталія Володимирівна).

Телефон для контактів: 380954956689, Шевчук Наталія Володимирівна
У працівниці рожищенської амбулаторії виявили рак: колеги просять про допомогу

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Теги: допомога, лікування, волинянка
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