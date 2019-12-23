На Волині сталась аварія за участі трьох автівок. ФОТО
Сьогодні, 09:47
14-го лютого зранку поблизу села Суходоли на трасі Нововолинськ-Володимир-Волинський трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомили очевидці, на місці аварії – три автомобілі: Skoda, Audi та Таврія, - пише Буг.
Від зіткнення Таврія злетіла в кювет, автівка зазнала значних механічних пошкоджень. Поруч з нею – Skoda, а ще за кілька метрів – Audi.
Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
Деталі ДТП – згодом.
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Як повідомили очевидці, на місці аварії – три автомобілі: Skoda, Audi та Таврія, - пише Буг.
Від зіткнення Таврія злетіла в кювет, автівка зазнала значних механічних пошкоджень. Поруч з нею – Skoda, а ще за кілька метрів – Audi.
Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
Деталі ДТП – згодом.
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