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На Волині сталась аварія за участі трьох автівок. ФОТО

На Волині сталась аварія за участі трьох автівок. ФОТО
14-го лютого зранку поблизу села Суходоли на трасі Нововолинськ-Володимир-Волинський трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомили очевидці, на місці аварії – три автомобілі: Skoda, Audi та Таврія, - пише Буг.

Від зіткнення Таврія злетіла в кювет, автівка зазнала значних механічних пошкоджень. Поруч з нею – Skoda, а ще за кілька метрів – Audi.

Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

Деталі ДТП – згодом.

На Волині сталась аварія за участі трьох автівок. ФОТО
На Волині сталась аварія за участі трьох автівок. ФОТО
На Волині сталась аварія за участі трьох автівок. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Володимир
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