На Волині сталась аварія за участі трьох автівок. ФОТО





Як повідомили очевидці, на місці аварії – три автомобілі: Skoda, Audi та Таврія, - пише



Від зіткнення Таврія злетіла в кювет, автівка зазнала значних механічних пошкоджень. Поруч з нею – Skoda, а ще за кілька метрів – Audi.



Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.



Деталі ДТП – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14-го лютого зранку поблизу села Суходоли на трасі Нововолинськ-Володимир-Волинський трапилася дорожньо-транспортна пригода.Як повідомили очевидці, на місці аварії – три автомобілі: Skoda, Audi та Таврія, - пише Буг Від зіткнення Таврія злетіла в кювет, автівка зазнала значних механічних пошкоджень. Поруч з нею – Skoda, а ще за кілька метрів – Audi.Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.Деталі ДТП – згодом.

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