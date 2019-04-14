Ковельські лікарі видалили величезний камінь із сечового міхура





Про це повідомляє медичний заклад у Facebook.



"Сьогодні в центрі ендоурології - день боротьби з сечокам'яною хворобою‼️ 2 PCNL і цистолітотомія. Перші дві операції виконані ендоскопічно без розрізу - через єдиний прокол. Сьогоднішній улов вражає, особливо камінь сечового міхура", - йдеться у повідомлені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В центрі ендоурології Ковельського МТМО лікарі успішно провели дві операції з видалення каменів із сечового міхура.Про це повідомляє медичний заклад у Facebook."Сьогодні в центрі ендоурології - день боротьби з сечокам'яною хворобою‼️ 2 PCNL і цистолітотомія. Перші дві операції виконані ендоскопічно без розрізу - через єдиний прокол. Сьогоднішній улов вражає, особливо камінь сечового міхура", - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію