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Ковельські лікарі видалили величезний камінь із сечового міхура

Ковельські лікарі видалили величезний камінь із сечового міхура
В центрі ендоурології Ковельського МТМО лікарі успішно провели дві операції з видалення каменів із сечового міхура.

Про це повідомляє медичний заклад у Facebook.

"Сьогодні в центрі ендоурології - день боротьби з сечокам'яною хворобою‼️ 2 PCNL і цистолітотомія. Перші дві операції виконані ендоскопічно без розрізу - через єдиний прокол. Сьогоднішній улов вражає, особливо камінь сечового міхура", - йдеться у повідомлені.

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Теги: камені, нирки, медики, Ковель
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