Ковельські лікарі видалили величезний камінь із сечового міхура
Сьогодні, 10:10
В центрі ендоурології Ковельського МТМО лікарі успішно провели дві операції з видалення каменів із сечового міхура.
Про це повідомляє медичний заклад у Facebook.
"Сьогодні в центрі ендоурології - день боротьби з сечокам'яною хворобою‼️ 2 PCNL і цистолітотомія. Перші дві операції виконані ендоскопічно без розрізу - через єдиний прокол. Сьогоднішній улов вражає, особливо камінь сечового міхура", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє медичний заклад у Facebook.
"Сьогодні в центрі ендоурології - день боротьби з сечокам'яною хворобою‼️ 2 PCNL і цистолітотомія. Перші дві операції виконані ендоскопічно без розрізу - через єдиний прокол. Сьогоднішній улов вражає, особливо камінь сечового міхура", - йдеться у повідомлені.
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