вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бенкетна зала у «Брамі» – ідеальне місце для романтичних вечерь та родинних свят*

Бенкетна зала у «Брамі» – ідеальне місце для романтичних вечерь та родинних свят*
У вежі ресторації «Брама у світ смаків» розташована бенкетна зала, в якій з легкістю можна відсвяткувати особливу подію у компанії до 10 гостей.

Бенкетна зала у «Брамі» - ідеальне місце для спокійних родинних посиденьок, сімейних обідів чи романтичних вечерь.

«Оформлена у витриманому стилі, з окремим виходом на терасу - у цій бенкетній залі кожне свято буде особливим. А додайте ще вишукані страви із меню і ваші святкування залишать лише приємні спогади. Зробіть своє свято особливим разом із «Брамою у світ смаків», - розповіли у ресторації.

Крім того, у «Брамі» з радістю та без додаткової плати допоможуть організувати освідчення коханій людині, а розташування бенкетної зали у вежі додасть цій події ще більшої романтики.

Вас чекають у «Брамі» щодня з 9-ї ранку до 23:00.

Бенкетна зала у «Брамі» – ідеальне місце для романтичних вечерь та родинних свят*
Бенкетна зала у «Брамі» – ідеальне місце для романтичних вечерь та родинних свят*
Бенкетна зала у «Брамі» – ідеальне місце для романтичних вечерь та родинних свят*
Бенкетна зала у «Брамі» – ідеальне місце для романтичних вечерь та родинних свят*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Брама, бенкетні зали, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У двох волинян під час обшуку знайшли бурштин
Сьогодні, 13:22
Лучанин хотів покінчити життя самогубством, перерізавши горло склом. ВІДЕО
Сьогодні, 13:08
Бенкетна зала у «Брамі» – ідеальне місце для романтичних вечерь та родинних свят*
Сьогодні, 13:00
У луцькому ЦНАПі влаштували «сердечний» ярмарок, аби врятувати онкохворих хлопчиків
Сьогодні, 12:49
Синоптик розповіла, якою буде погода на Стрітення
Сьогодні, 12:38
Схожі новини
Вечері у «Брамі»: вигідно та смачно* Вечері у «Брамі»: вигідно та смачно*
12 лютий, 18:10
У будні у ресторації «Брама» піца – за 60 гривень* У будні у ресторації «Брама» піца – за 60 гривень*
05 лютий, 15:54
Ресторація «Брама» запрошує лучан святкувати День міста*
24 серпень, 2017, 17:15
Луцька «Брама» відкрила літню терасу* Луцька «Брама» відкрила літню терасу*
22 травень, 2017, 20:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині викрили майже пів сотні незаконних АЗС
Сьогодні, 13:40
 0
У двох волинян під час обшуку знайшли бурштин
Сьогодні, 13:22
 0
Волинянин вивів «Формулу кохання» і допомагає людям знайти свою половинку
Сьогодні, 13:15
 0
Лучанин хотів покінчити життя самогубством, перерізавши горло склом. ВІДЕО
Сьогодні, 13:08
 0
Бенкетна зала у «Брамі» – ідеальне місце для романтичних вечерь та родинних свят*
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8