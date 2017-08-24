Бенкетна зала у «Брамі» – ідеальне місце для романтичних вечерь та родинних свят*
Сьогодні, 13:00
У вежі ресторації «Брама у світ смаків» розташована бенкетна зала, в якій з легкістю можна відсвяткувати особливу подію у компанії до 10 гостей.
Бенкетна зала у «Брамі» - ідеальне місце для спокійних родинних посиденьок, сімейних обідів чи романтичних вечерь.
«Оформлена у витриманому стилі, з окремим виходом на терасу - у цій бенкетній залі кожне свято буде особливим. А додайте ще вишукані страви із меню і ваші святкування залишать лише приємні спогади. Зробіть своє свято особливим разом із «Брамою у світ смаків», - розповіли у ресторації.
Крім того, у «Брамі» з радістю та без додаткової плати допоможуть організувати освідчення коханій людині, а розташування бенкетної зали у вежі додасть цій події ще більшої романтики.
Вас чекають у «Брамі» щодня з 9-ї ранку до 23:00.
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Бенкетна зала у «Брамі» - ідеальне місце для спокійних родинних посиденьок, сімейних обідів чи романтичних вечерь.
«Оформлена у витриманому стилі, з окремим виходом на терасу - у цій бенкетній залі кожне свято буде особливим. А додайте ще вишукані страви із меню і ваші святкування залишать лише приємні спогади. Зробіть своє свято особливим разом із «Брамою у світ смаків», - розповіли у ресторації.
Крім того, у «Брамі» з радістю та без додаткової плати допоможуть організувати освідчення коханій людині, а розташування бенкетної зали у вежі додасть цій події ще більшої романтики.
Вас чекають у «Брамі» щодня з 9-ї ранку до 23:00.
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