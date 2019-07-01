Мрії здійснюються з «ПортCity»: у ТРЦ розіграли путівку на море*
Сьогодні, 15:20
14 лютого стало відоме ім’я щасливчика, який виграв путівку на море від торгово-розважального центру «ПортCity».
Нагадаємо, що з 14 січня до 14 лютого у холі ТРЦ стояла скринька, до якої можна було кидати чеки для участі в розіграші путівки на море для двох. Умови були простими: аби чек був на суму від 300 гривень, а покупки зроблені у магазинах «ПортCity».
В День закоханих відбувся розіграш, у якому переміг 24-річний лучанин Сергій Цуз.
Чоловік розповів, що загалом до скриньки кинув два чеки, останній – 11 лютого, який і став переможним.
«Ми з дівчиною знали про цей розіграш і коли купували речі в LTB, то кинули чек до скриньки. Я ще досі не зовсім вірю, що переміг, трохи в приємному шоці…», - поділився враженнями переможець Сергій.
Він розповів, що загалом вважає себе везучим по життю, але, каже, що таких дороговартісних подарунків ще ніколи не вигравав.
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Нагадаємо, що з 14 січня до 14 лютого у холі ТРЦ стояла скринька, до якої можна було кидати чеки для участі в розіграші путівки на море для двох. Умови були простими: аби чек був на суму від 300 гривень, а покупки зроблені у магазинах «ПортCity».
В День закоханих відбувся розіграш, у якому переміг 24-річний лучанин Сергій Цуз.
Чоловік розповів, що загалом до скриньки кинув два чеки, останній – 11 лютого, який і став переможним.
«Ми з дівчиною знали про цей розіграш і коли купували речі в LTB, то кинули чек до скриньки. Я ще досі не зовсім вірю, що переміг, трохи в приємному шоці…», - поділився враженнями переможець Сергій.
Він розповів, що загалом вважає себе везучим по життю, але, каже, що таких дороговартісних подарунків ще ніколи не вигравав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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