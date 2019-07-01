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Мрії здійснюються з «ПортCity»: у ТРЦ розіграли путівку на море*

Мрії здійснюються з «ПортCity»: у ТРЦ розіграли путівку на море*
14 лютого стало відоме ім’я щасливчика, який виграв путівку на море від торгово-розважального центру «ПортCity».

Нагадаємо, що з 14 січня до 14 лютого у холі ТРЦ стояла скринька, до якої можна було кидати чеки для участі в розіграші путівки на море для двох. Умови були простими: аби чек був на суму від 300 гривень, а покупки зроблені у магазинах «ПортCity».

В День закоханих відбувся розіграш, у якому переміг 24-річний лучанин Сергій Цуз.

Чоловік розповів, що загалом до скриньки кинув два чеки, останній – 11 лютого, який і став переможним.

«Ми з дівчиною знали про цей розіграш і коли купували речі в LTB, то кинули чек до скриньки. Я ще досі не зовсім вірю, що переміг, трохи в приємному шоці…», - поділився враженнями переможець Сергій.

Він розповів, що загалом вважає себе везучим по життю, але, каже, що таких дороговартісних подарунків ще ніколи не вигравав.
Мрії здійснюються з «ПортCity»: у ТРЦ розіграли путівку на море*
Мрії здійснюються з «ПортCity»: у ТРЦ розіграли путівку на море*
Мрії здійснюються з «ПортCity»: у ТРЦ розіграли путівку на море*
Мрії здійснюються з «ПортCity»: у ТРЦ розіграли путівку на море*
Мрії здійснюються з «ПортCity»: у ТРЦ розіграли путівку на море*
Мрії здійснюються з «ПортCity»: у ТРЦ розіграли путівку на море*

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Теги: ПортCity, розіграш
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