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Вчителька продавала наркотики у Рівному

Вчителька продавала наркотики у Рівному
У Рівному викрили педагога на збуті наркотиків.

За 600 гривень учора, 17 лютого, 32-річна рівнянка продала психотропну речовину метамфетамін. Аналогічну речовину виявили у неї поліцейські і під час обшуку за місцем проживання, - пише ГУНП у Рівненській області.

Під час санкціонованого обшуку в квартирі жінки поліцейські виявили та вилучили ще один пакетик із метамфетаміном, а також близько 10 блістерів із пігулками.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України (збут психотропних речовин), усе вилучене направили на експертизу. За її результатами прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема й повідомлення зловмисниці про підозру у вчиненні злочину.

Відомо, що 32-річна рівнянка виховує малолітнього сина та викладає в одному із навчальних закладів Рівного.

Санкція інкримінованої їй статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.




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Теги: наркотики, вчителька, Рівне
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