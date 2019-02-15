Вчителька продавала наркотики у Рівному

У Рівному викрили педагога на збуті наркотиків.За 600 гривень учора, 17 лютого, 32-річна рівнянка продала психотропну речовину метамфетамін. Аналогічну речовину виявили у неї поліцейські і під час обшуку за місцем проживання, - пише ГУНП у Рівненській області.Під час санкціонованого обшуку в квартирі жінки поліцейські виявили та вилучили ще один пакетик із метамфетаміном, а також близько 10 блістерів із пігулками.У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України (збут психотропних речовин), усе вилучене направили на експертизу. За її результатами прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема й повідомлення зловмисниці про підозру у вчиненні злочину.Відомо, що 32-річна рівнянка виховує малолітнього сина та викладає в одному із навчальних закладів Рівного.Санкція інкримінованої їй статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.