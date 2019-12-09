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У Ковелі організовують конкурс для дівчат та хлопців з інвалідністю

У Ковелі організовують конкурс для дівчат та хлопців з інвалідністю
У Ковелі 5 липня відбудеться конкурс «Королева Волині без обмежень -2020» та «Король Волині без обмежень-2020».

До участі запрошуються дівчата та хлопці з інвалідністю, які переміщаються на колісних кріслах, віком від 17 до 35 років, що проживають у Волинській та Рівненській областях, - йдеться на сайті Ковельради.

Анкети-заявки приймаються до 1 травня 2020 року. Їх можна отримати, звернувшись за ел.адресою: [email protected]

У 2019 році ковельчанка Ольга Яренчук стала переможницею у номінації «Міс Інтернет» конкурсу «Краса без обмежень-2019».

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Теги: конкурс, Ковель, люди з інвалідністю
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