У Ковелі організовують конкурс для дівчат та хлопців з інвалідністю
Сьогодні, 17:40
У Ковелі 5 липня відбудеться конкурс «Королева Волині без обмежень -2020» та «Король Волині без обмежень-2020».
До участі запрошуються дівчата та хлопці з інвалідністю, які переміщаються на колісних кріслах, віком від 17 до 35 років, що проживають у Волинській та Рівненській областях, - йдеться на сайті Ковельради.
Анкети-заявки приймаються до 1 травня 2020 року. Їх можна отримати, звернувшись за ел.адресою: [email protected]
У 2019 році ковельчанка Ольга Яренчук стала переможницею у номінації «Міс Інтернет» конкурсу «Краса без обмежень-2019».
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До участі запрошуються дівчата та хлопці з інвалідністю, які переміщаються на колісних кріслах, віком від 17 до 35 років, що проживають у Волинській та Рівненській областях, - йдеться на сайті Ковельради.
Анкети-заявки приймаються до 1 травня 2020 року. Їх можна отримати, звернувшись за ел.адресою: [email protected]
У 2019 році ковельчанка Ольга Яренчук стала переможницею у номінації «Міс Інтернет» конкурсу «Краса без обмежень-2019».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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