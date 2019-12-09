У Ковелі організовують конкурс для дівчат та хлопців з інвалідністю





До участі запрошуються дівчата та хлопці з інвалідністю, які переміщаються на колісних кріслах, віком від 17 до 35 років, що проживають у Волинській та Рівненській областях, - йдеться на сайті Ковельради.



Анкети-заявки приймаються до 1 травня 2020 року. Їх можна отримати, звернувшись за ел.адресою:



У 2019 році ковельчанка Ольга Яренчук стала переможницею у номінації «Міс Інтернет» конкурсу «Краса без обмежень-2019».

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