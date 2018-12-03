Волинянка відзначила 90-річний ювілей
Сьогодні, 18:30
18 лютого мешканка міста Володимира-Волинського, член Володимир-Волинської міськрайонної ради ветеранів війни та праці Пемпко Надія Федосіївна відзначила свій поважний ювілей – 90-річчя.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
З днем народження іменинницю привітали працівники управління соціального захисту населення, бажаючи їй міцного здоров’я, довголіття, оптимізму та мирного неба.
“Від усієї душі вітаємо вас з 90-річчям! Бажаємо міцного здоров’я, теплоти та затишку в родині. Щоб кожний день вашого життя був радісним і сонячним”, – звернувся до ювілярки заступник начальника управління соціального захисту населення Володимир Коломий.
Надії Пемпко висловили вдячність за невтомну працю, а також вручили квіти, Подяки й грошову винагороду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
З днем народження іменинницю привітали працівники управління соціального захисту населення, бажаючи їй міцного здоров’я, довголіття, оптимізму та мирного неба.
“Від усієї душі вітаємо вас з 90-річчям! Бажаємо міцного здоров’я, теплоти та затишку в родині. Щоб кожний день вашого життя був радісним і сонячним”, – звернувся до ювілярки заступник начальника управління соціального захисту населення Володимир Коломий.
Надії Пемпко висловили вдячність за невтомну працю, а також вручили квіти, Подяки й грошову винагороду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 лютого
Сьогодні, 19:00
Що робити лучанам, якщо «розмагнітився» е-квиток
Сьогодні, 18:50
Волинянка відзначила 90-річний ювілей
Сьогодні, 18:30
Помер відомий волинський лікар
Сьогодні, 18:14
Медіа