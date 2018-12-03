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Волинянка відзначила 90-річний ювілей

Волинянка відзначила 90-річний ювілей
18 лютого мешканка міста Володимира-Волинського, член Володимир-Волинської міськрайонної ради ветеранів війни та праці Пемпко Надія Федосіївна відзначила свій поважний ювілей – 90-річчя.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

З днем народження іменинницю привітали працівники управління соціального захисту населення, бажаючи їй міцного здоров’я, довголіття, оптимізму та мирного неба.

“Від усієї душі вітаємо вас з 90-річчям! Бажаємо міцного здоров’я, теплоти та затишку в родині. Щоб кожний день вашого життя був радісним і сонячним”, – звернувся до ювілярки заступник начальника управління соціального захисту населення Володимир Коломий.

Надії Пемпко висловили вдячність за невтомну працю, а також вручили квіти, Подяки й грошову винагороду.

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Теги: волинянка, ювілей, Володимир
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