Волинянка відзначила 90-річний ювілей

Пемпко Надія Федосіївна відзначила свій поважний ювілей – 90-річчя.



Про це йдеться на



З днем народження іменинницю привітали працівники управління соціального захисту населення, бажаючи їй міцного здоров’я, довголіття, оптимізму та мирного неба.



“Від усієї душі вітаємо вас з 90-річчям! Бажаємо міцного здоров’я, теплоти та затишку в родині. Щоб кожний день вашого життя був радісним і сонячним”, – звернувся до ювілярки заступник начальника управління соціального захисту населення Володимир Коломий.



Надії Пемпко висловили вдячність за невтомну працю, а також вручили квіти, Подяки й грошову винагороду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 лютого мешканка міста Володимира-Волинського, член Володимир-Волинської міськрайонної ради ветеранів війни та праціФедосіївна відзначила свій поважний ювілей – 90-річчя.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради. З днем народження іменинницю привітали працівники управління соціального захисту населення, бажаючи їй міцного здоров’я, довголіття, оптимізму та мирного неба.“Від усієї душі вітаємо вас з 90-річчям! Бажаємо міцного здоров’я, теплоти та затишку в родині. Щоб кожний день вашого життя був радісним і сонячним”, – звернувся до ювілярки заступник начальника управління соціального захисту населення Володимир Коломий.Надії Пемпко висловили вдячність за невтомну працю, а також вручили квіти, Подяки й грошову винагороду.

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