Артем Федецький пояснив, чому «Бенфіці» буде важко грати із «Шахтарем»

Артем Федецький поділився очікуваннями від матчу гірників проти «Бенфіки» в 1/16 фіналу Ліги Європи.



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«Очікування тільки одне - щоб «Шахтар» пройшов до наступного раунду. «Бенфіка» знаходиться в кращому ігровому тонусі, але «Шахтар» - досвідчена команда. Вони вже не один матч так зіграли після зборів», - сказав волинянин.



Також він додав, що плюсом буде емоційний стані, адже це перший домашній матч в Харкові після зборів.



«Думаю, буде хороша підтримка. А ще буде плюс, якщо пощастить з погодою. Якщо буде морозно - супернику буде трохи важкувато. Наші хлопці краще акліматизовані до таких погодних умов. Доробок потрібно робити в першому матчі», - сказав Федецький.



Матчі відбудуться 20 і 27 лютого.

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