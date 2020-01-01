Для евакуації українців з Піднебесної залучать 33 працівники ДСНС та 12 одиниць техніки





Про це повідомляє прес-служба



Нагадаємо, літак, яким доставлять з Уханя українців, вилетить з Піднебесної 19 лютого, о 2:50.



Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час брифінгу, який відбувся в прес-центрі Кабінету Міністрів України 18 лютого, повідомив, що працівники готові до виконання своїх службових обов'язків, починаючи із зустрічі, супроводу та охорони місця перебування евакуйованих громадян.



Він додав, що також розгорнуть оперативний штаб, який координуватиме дії усіх органів, що залучаються до виконання завдань на місці проведення обсервації.



Зазначили, що від ДСНС під час евакуаційних заходів всього буде залучено 33 чоловіка особового складу та 12 одиниць техніки.

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