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У луцькому «CITY PARK» оновили експозицію. ФОТО

У луцькому «CITY PARK» оновили експозицію. ФОТО
У луцькій галереї під відкритим небом 4/8 Gallery, що розташована на території CITY PARK, оновили експозицію.

Про це повідомили на сторінці галереї, пише ІА "Конкурент".

Проєкт має назву «Артефакти». Його автором став Влад Холодний.

«В наш час існує безліч медіа і способів самовираження в мистецтві, з’являються нові напрямки та терміни. Сьогодні художник вже не той, хто володіє класичними засобами вираження такими як колір, рисунок, вміння передати просторові об’єми, форми. Класичний живопис почав втрачати зміст. В своїй графічній серії художник Влад Холодний, як вихованець старої школи, іронічно зображає сцени і натюрморти в яких не має ніякого змісту і вони є вигадкою, тобто і не є зовсім натюрмортами чи реальними сценами, намагаючись підібрати форму об’єктів таку, яка б не нагадувала нічого з утилітарних предметів у нашому житті, але, давала чітке відчуття того, що об’єкт є наслідком роботи людини», – описав експозицію натхненник 4/8 Gallery Андрій Присяжнюк.

Зауважимо, 4/8 Галерея (4/8 Gallery) – це галерея стріт-арту, збудована в 2017 році за підтримки мецената Андрія Покровського. Вона розташована на території рекреаційного комплексу CITY PARK. Автор ідеї та натхненник проекту – стріт-артер Андрій Присяжнюк та Сергій Торбінов.

У луцькому «CITY PARK» оновили експозицію. ФОТО
У луцькому «CITY PARK» оновили експозицію. ФОТО
У луцькому «CITY PARK» оновили експозицію. ФОТО
У луцькому «CITY PARK» оновили експозицію. ФОТО
У луцькому «CITY PARK» оновили експозицію. ФОТО
У луцькому «CITY PARK» оновили експозицію. ФОТО
У луцькому «CITY PARK» оновили експозицію. ФОТО
У луцькому «CITY PARK» оновили експозицію. ФОТО
У луцькому «CITY PARK» оновили експозицію. ФОТО

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Теги: CITY PARK, оновлена експозиція, Луцьк, Покровський
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