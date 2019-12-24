У луцькому «CITY PARK» оновили експозицію. ФОТО
Сьогодні, 19:22
У луцькій галереї під відкритим небом 4/8 Gallery, що розташована на території CITY PARK, оновили експозицію.
Про це повідомили на сторінці галереї, пише ІА "Конкурент".
Проєкт має назву «Артефакти». Його автором став Влад Холодний.
«В наш час існує безліч медіа і способів самовираження в мистецтві, з’являються нові напрямки та терміни. Сьогодні художник вже не той, хто володіє класичними засобами вираження такими як колір, рисунок, вміння передати просторові об’єми, форми. Класичний живопис почав втрачати зміст. В своїй графічній серії художник Влад Холодний, як вихованець старої школи, іронічно зображає сцени і натюрморти в яких не має ніякого змісту і вони є вигадкою, тобто і не є зовсім натюрмортами чи реальними сценами, намагаючись підібрати форму об’єктів таку, яка б не нагадувала нічого з утилітарних предметів у нашому житті, але, давала чітке відчуття того, що об’єкт є наслідком роботи людини», – описав експозицію натхненник 4/8 Gallery Андрій Присяжнюк.
Зауважимо, 4/8 Галерея (4/8 Gallery) – це галерея стріт-арту, збудована в 2017 році за підтримки мецената Андрія Покровського. Вона розташована на території рекреаційного комплексу CITY PARK. Автор ідеї та натхненник проекту – стріт-артер Андрій Присяжнюк та Сергій Торбінов.
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Про це повідомили на сторінці галереї, пише ІА "Конкурент".
Проєкт має назву «Артефакти». Його автором став Влад Холодний.
«В наш час існує безліч медіа і способів самовираження в мистецтві, з’являються нові напрямки та терміни. Сьогодні художник вже не той, хто володіє класичними засобами вираження такими як колір, рисунок, вміння передати просторові об’єми, форми. Класичний живопис почав втрачати зміст. В своїй графічній серії художник Влад Холодний, як вихованець старої школи, іронічно зображає сцени і натюрморти в яких не має ніякого змісту і вони є вигадкою, тобто і не є зовсім натюрмортами чи реальними сценами, намагаючись підібрати форму об’єктів таку, яка б не нагадувала нічого з утилітарних предметів у нашому житті, але, давала чітке відчуття того, що об’єкт є наслідком роботи людини», – описав експозицію натхненник 4/8 Gallery Андрій Присяжнюк.
Зауважимо, 4/8 Галерея (4/8 Gallery) – це галерея стріт-арту, збудована в 2017 році за підтримки мецената Андрія Покровського. Вона розташована на території рекреаційного комплексу CITY PARK. Автор ідеї та натхненник проекту – стріт-артер Андрій Присяжнюк та Сергій Торбінов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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