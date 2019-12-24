У луцькому «CITY PARK» оновили експозицію. ФОТО





Про це повідомили на сторінці галереї, пише ІА



Проєкт має назву «Артефакти». Його автором став Влад Холодний.



«В наш час існує безліч медіа і способів самовираження в мистецтві, з’являються нові напрямки та терміни. Сьогодні художник вже не той, хто володіє класичними засобами вираження такими як колір, рисунок, вміння передати просторові об’єми, форми. Класичний живопис почав втрачати зміст. В своїй графічній серії художник Влад Холодний, як вихованець старої школи, іронічно зображає сцени і натюрморти в яких не має ніякого змісту і вони є вигадкою, тобто і не є зовсім натюрмортами чи реальними сценами, намагаючись підібрати форму об’єктів таку, яка б не нагадувала нічого з утилітарних предметів у нашому житті, але, давала чітке відчуття того, що об’єкт є наслідком роботи людини», – описав експозицію натхненник 4/8 Gallery Андрій Присяжнюк.



Зауважимо, 4/8 Галерея (4/8 Gallery) – це галерея стріт-арту, збудована в 2017 році за підтримки мецената Андрія Покровського. Вона розташована на території рекреаційного комплексу CITY PARK. Автор ідеї та натхненник проекту – стріт-артер Андрій Присяжнюк та Сергій Торбінов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій галереї під відкритим небом 4/8 Gallery, що розташована на території CITY PARK, оновили експозицію.Про це повідомили на сторінці галереї, пише ІА "Конкурент". Проєкт має назву «Артефакти». Його автором став«В наш час існує безліч медіа і способів самовираження в мистецтві, з’являються нові напрямки та терміни. Сьогодні художник вже не той, хто володіє класичними засобами вираження такими як колір, рисунок, вміння передати просторові об’єми, форми. Класичний живопис почав втрачати зміст. В своїй графічній серії художник Влад Холодний, як вихованець старої школи, іронічно зображає сцени і натюрморти в яких не має ніякого змісту і вони є вигадкою, тобто і не є зовсім натюрмортами чи реальними сценами, намагаючись підібрати форму об’єктів таку, яка б не нагадувала нічого з утилітарних предметів у нашому житті, але, давала чітке відчуття того, що об’єкт є наслідком роботи людини», – описав експозицію натхненник 4/8 GalleryЗауважимо, 4/8 Галерея (4/8 Gallery) – це галерея стріт-арту, збудована в 2017 році за підтримки мецената. Вона розташована на території рекреаційного комплексу CITY PARK. Автор ідеї та натхненник проекту – стріт-артер Андрій Присяжнюк та

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