Чим здивує Lutsk Fashion Weekend 2020*





На Lutsk Fashion Weekend 2020 дизайнери презентуватимуть весняні колекції. Моделі ходитимуть подіумом в одязі від брендів ZALESOVA, Laktionova, Addiction, СВАРГА, Karol, дизайнера Руслана Хвастова. А жінки з проекту «Краса без меж» демонструватимуть одяг від Оксани Оксютюк.



На відвідувачів також чекають розіграші подарунків від Ajour та G-Zone, виступ Марії Хурсенко та танцювальних колективів Social Dance Club SI Bailar та Showbox.



Придбати запрошення можна за номерами телефонів: 097 273 99 29 та 050 556 46 01



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