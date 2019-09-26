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Чим здивує Lutsk Fashion Weekend 2020*

Чим здивує Lutsk Fashion Weekend 2020*
Наймодніша подія нашого міста вже вдруге відбудеться на території комплексу автомобільних послуг WEST AUTO HUB. Початок – о 18.00 у суботу, 29 лютого.

На Lutsk Fashion Weekend 2020 дизайнери презентуватимуть весняні колекції. Моделі ходитимуть подіумом в одязі від брендів ZALESOVA, Laktionova, Addiction, СВАРГА, Karol, дизайнера Руслана Хвастова. А жінки з проекту «Краса без меж» демонструватимуть одяг від Оксани Оксютюк.

На відвідувачів також чекають розіграші подарунків від Ajour та G-Zone, виступ Марії Хурсенко та танцювальних колективів Social Dance Club SI Bailar та Showbox.

Придбати запрошення можна за номерами телефонів: 097 273 99 29 та 050 556 46 01
Чим здивує Lutsk Fashion Weekend 2020*

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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк, Lutsk Fashion Weekend
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