На луцькій автостанції утихомирили ромів-злодюжок

Розповіли про стан боротьби зі злочинністю на луцькому автовокзалі, що на вулиці Конякіна.Про це йшлося у п’ятницю, 21 лютого, під час комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.Начальник Луцького відділу поліціїрозповів, що нещодавно у місті існувала величезна проблема зі злочинністю на території АС-1.«Там були цигани, попрошайки. Фактично кожен день там були пограбування. Із січня цю територію ми взяли під цілодобове патрулювання. На сьогодні на території автостанції не зареєстрували жодного злочину», - повідомив він.