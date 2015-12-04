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На луцькій автостанції утихомирили ромів-злодюжок

На луцькій автостанції утихомирили ромів-злодюжок
Розповіли про стан боротьби зі злочинністю на луцькому автовокзалі, що на вулиці Конякіна.

Про це йшлося у п’ятницю, 21 лютого, під час комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.

Начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук розповів, що нещодавно у місті існувала величезна проблема зі злочинністю на території АС-1.

«Там були цигани, попрошайки. Фактично кожен день там були пограбування. Із січня цю територію ми взяли під цілодобове патрулювання. На сьогодні на території автостанції не зареєстрували жодного злочину», - повідомив він.

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Теги: роми, Луцьк, автостанція, злодії
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