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Через аварію на мережах декілька вулиць у Луцьку залишаться без води

Через аварію на мережах декілька вулиць у Луцьку залишаться без води
Сьогодні, 21 лютого, буде відсутнє водопостачання на кількох вулицях у Луцьку.

Ситуація виникла у зв’язку із заміною аварійної ділянки водопровідної мережі діаметром 150 мм на вул. Рівненській,– повідомляє КП «Луцькводоканал».

Зокрема, частково на вулицях Дубнівській, Клима Савура, Гонгадзе, Богачука, Рівненській, 1-17, Задворецькій, Мічуріна, Срібній, Сталевій, а також на пр. Волі у будинках №43-57.

Тривають роботи з відновлення мережі. Відновити водопостачання заплановано сьогодні до 18:00.

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Теги: Луцькводоканал, вода, відключення, ремонт, аварія, Луцьк
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