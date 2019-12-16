Через аварію на мережах декілька вулиць у Луцьку залишаться без води





Ситуація виникла у зв’язку із заміною аварійної ділянки водопровідної мережі діаметром 150 мм на вул. Рівненській,– повідомляє КП



Зокрема, частково на вулицях Дубнівській, Клима Савура, Гонгадзе, Богачука, Рівненській, 1-17, Задворецькій, Мічуріна, Срібній, Сталевій, а також на пр. Волі у будинках №43-57.



Тривають роботи з відновлення мережі. Відновити водопостачання заплановано сьогодні до 18:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 21 лютого, буде відсутнє водопостачання на кількох вулицях у Луцьку.Ситуація виникла у зв’язку із заміною аварійної ділянки водопровідної мережі діаметром 150 мм на вул. Рівненській,– повідомляє КП «Луцькводоканал» Зокрема, частково на вулицях Дубнівській, Клима Савура, Гонгадзе, Богачука, Рівненській, 1-17, Задворецькій, Мічуріна, Срібній, Сталевій, а також на пр. Волі у будинках №43-57.Тривають роботи з відновлення мережі. Відновити водопостачання заплановано сьогодні до 18:00.

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