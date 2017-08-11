Луцькі прикордонники виявили місця незаконного видобутку бурштину. ВІДЕО





На території Рокитнівського району Рівненської області виявили ділянку місцевості, де був розмитий ґрунт та, ймовірно, здійснювався незаконний видобуток «сонячного каміння». Про протиправну діяльність також свідчили приховані неподалік чотири пожежні рукави, - пише Держприкордонслужба України.



Цей факт прикордонники зафіксували та для внесення відомостей в ЄРДР направили повідомлення до правоохоронних органів.



Крім того співробітники Держприкордонслужби сповістили керівництво органів місцевої влади, Національну поліцію, СБУ та прокуратуру для проведення перевірки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці Луцького загону на відстані двох кілометрів від кордону з Білоруссю виявили місця незаконного видобутку бурштину.На території Рокитнівського району Рівненської області виявили ділянку місцевості, де був розмитий ґрунт та, ймовірно, здійснювався незаконний видобуток «сонячного каміння». Про протиправну діяльність також свідчили приховані неподалік чотири пожежні рукави, - пише Держприкордонслужба України.Цей факт прикордонники зафіксували та для внесення відомостей в ЄРДР направили повідомлення до правоохоронних органів.Крім того співробітники Держприкордонслужби сповістили керівництво органів місцевої влади, Національну поліцію, СБУ та прокуратуру для проведення перевірки.

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