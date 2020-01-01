У містечку на Волині визначили кращих юних композиторів та художників





В конкурсі взяли участь учні п’яти закладів загальної середньої освіти Любомльської міської ради та вихованці Любомльського будинку школяра. Представили 26 робіт. Активними учасниками конкурсу були учні Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2, Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. №3, Куснищанського ЗЗСО І-ІІІ ст., вихованці будинку школяра, –



У номінації «Поети» власні поезії представили Анна Склянчук (учениця Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2), Ольга Мариньоха (учениця Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст.), Анастасія Шалапута та Яна Духницька (вихованки гуртків будинку школяра).



У номінації «Художники» вирізнилися роботи Ольги Шеменюк, Ангеліни Савош, Іванни Патієвич, вихованок гуртків будинку школяра. У номінації «Умільці декоративно-ужиткового мистецтва» заслуговують на увагу майстерно виконані роботи Анастасії Мохнюк (учениці Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2), Софії Швець (учениці Любомльського НВК), Наталії Петронюк (вихованки Любомльського Будинку школяра), Анни Сліпчук та Анни Стець (учениць Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст.).



Слід відзначити Анну Склянчук, яка взяла участь у номінації «Юні композитори».



Журі визнали переможцями та нагородили грамотами у номінації «Поети» – Ольгу Мариньоху, Анну Склянчук, Анастасію Шалапуту. У номінації «Художники» Ольгу Шеменюк та Ангеліну Савош. У номінації «Умільці декоративно-ужиткового мистецтва» Софію Швець та Наталію Петронюк.



Роботи переможниць направили у Волинський державний центр естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів для участі в обласному конкурсі-презентації.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підбили підсумки міського конкурсу-презентації юних композиторів, поетів, художників, умільців декоративно-ужиткового мистецтва «З цілющого джерела рідної землі черпаємо наснагу».В конкурсі взяли участь учні п’яти закладів загальної середньої освіти Любомльської міської ради та вихованці Любомльського будинку школяра. Представили 26 робіт. Активними учасниками конкурсу були учні Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2, Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. №3, Куснищанського ЗЗСО І-ІІІ ст., вихованці будинку школяра, – пише Район Любомль.У номінації «Поети» власні поезії представили Анна Склянчук (учениця Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2), Ольга Мариньоха (учениця Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст.), Анастасія Шалапута та Яна Духницька (вихованки гуртків будинку школяра).У номінації «Художники» вирізнилися роботи Ольги Шеменюк, Ангеліни Савош, Іванни Патієвич, вихованок гуртків будинку школяра. У номінації «Умільці декоративно-ужиткового мистецтва» заслуговують на увагу майстерно виконані роботи Анастасії Мохнюк (учениці Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2), Софії Швець (учениці Любомльського НВК), Наталії Петронюк (вихованки Любомльського Будинку школяра), Анни Сліпчук та Анни Стець (учениць Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст.).Слід відзначити Анну Склянчук, яка взяла участь у номінації «Юні композитори».Журі визнали переможцями та нагородили грамотами у номінації «Поети» – Ольгу Мариньоху, Анну Склянчук, Анастасію Шалапуту. У номінації «Художники» Ольгу Шеменюк та Ангеліну Савош. У номінації «Умільці декоративно-ужиткового мистецтва» Софію Швець та Наталію Петронюк.Роботи переможниць направили у Волинський державний центр естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів для участі в обласному конкурсі-презентації.

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