У містечку на Волині визначили кращих юних композиторів та художників
Сьогодні, 01:04
Підбили підсумки міського конкурсу-презентації юних композиторів, поетів, художників, умільців декоративно-ужиткового мистецтва «З цілющого джерела рідної землі черпаємо наснагу».
В конкурсі взяли участь учні п’яти закладів загальної середньої освіти Любомльської міської ради та вихованці Любомльського будинку школяра. Представили 26 робіт. Активними учасниками конкурсу були учні Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2, Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. №3, Куснищанського ЗЗСО І-ІІІ ст., вихованці будинку школяра, – пише Район Любомль.
У номінації «Поети» власні поезії представили Анна Склянчук (учениця Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2), Ольга Мариньоха (учениця Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст.), Анастасія Шалапута та Яна Духницька (вихованки гуртків будинку школяра).
У номінації «Художники» вирізнилися роботи Ольги Шеменюк, Ангеліни Савош, Іванни Патієвич, вихованок гуртків будинку школяра. У номінації «Умільці декоративно-ужиткового мистецтва» заслуговують на увагу майстерно виконані роботи Анастасії Мохнюк (учениці Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2), Софії Швець (учениці Любомльського НВК), Наталії Петронюк (вихованки Любомльського Будинку школяра), Анни Сліпчук та Анни Стець (учениць Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст.).
Слід відзначити Анну Склянчук, яка взяла участь у номінації «Юні композитори».
Журі визнали переможцями та нагородили грамотами у номінації «Поети» – Ольгу Мариньоху, Анну Склянчук, Анастасію Шалапуту. У номінації «Художники» Ольгу Шеменюк та Ангеліну Савош. У номінації «Умільці декоративно-ужиткового мистецтва» Софію Швець та Наталію Петронюк.
Роботи переможниць направили у Волинський державний центр естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів для участі в обласному конкурсі-презентації.
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В конкурсі взяли участь учні п’яти закладів загальної середньої освіти Любомльської міської ради та вихованці Любомльського будинку школяра. Представили 26 робіт. Активними учасниками конкурсу були учні Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2, Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. №3, Куснищанського ЗЗСО І-ІІІ ст., вихованці будинку школяра, – пише Район Любомль.
У номінації «Поети» власні поезії представили Анна Склянчук (учениця Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2), Ольга Мариньоха (учениця Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст.), Анастасія Шалапута та Яна Духницька (вихованки гуртків будинку школяра).
У номінації «Художники» вирізнилися роботи Ольги Шеменюк, Ангеліни Савош, Іванни Патієвич, вихованок гуртків будинку школяра. У номінації «Умільці декоративно-ужиткового мистецтва» заслуговують на увагу майстерно виконані роботи Анастасії Мохнюк (учениці Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2), Софії Швець (учениці Любомльського НВК), Наталії Петронюк (вихованки Любомльського Будинку школяра), Анни Сліпчук та Анни Стець (учениць Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст.).
Слід відзначити Анну Склянчук, яка взяла участь у номінації «Юні композитори».
Журі визнали переможцями та нагородили грамотами у номінації «Поети» – Ольгу Мариньоху, Анну Склянчук, Анастасію Шалапуту. У номінації «Художники» Ольгу Шеменюк та Ангеліну Савош. У номінації «Умільці декоративно-ужиткового мистецтва» Софію Швець та Наталію Петронюк.
Роботи переможниць направили у Волинський державний центр естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів для участі в обласному конкурсі-презентації.
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