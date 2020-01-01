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У містечку на Волині визначили кращих юних композиторів та художників

У містечку на Волині визначили кращих юних композиторів та художників
Підбили підсумки міського конкурсу-презентації юних композиторів, поетів, художників, умільців декоративно-ужиткового мистецтва «З цілющого джерела рідної землі черпаємо наснагу».

В конкурсі взяли участь учні п’яти закладів загальної середньої освіти Любомльської міської ради та вихованці Любомльського будинку школяра. Представили 26 робіт. Активними учасниками конкурсу були учні Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2, Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. №3, Куснищанського ЗЗСО І-ІІІ ст., вихованці будинку школяра, – пише Район Любомль.

У номінації «Поети» власні поезії представили Анна Склянчук (учениця Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2), Ольга Мариньоха (учениця Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст.), Анастасія Шалапута та Яна Духницька (вихованки гуртків будинку школяра).

У номінації «Художники» вирізнилися роботи Ольги Шеменюк, Ангеліни Савош, Іванни Патієвич, вихованок гуртків будинку школяра. У номінації «Умільці декоративно-ужиткового мистецтва» заслуговують на увагу майстерно виконані роботи Анастасії Мохнюк (учениці Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2), Софії Швець (учениці Любомльського НВК), Наталії Петронюк (вихованки Любомльського Будинку школяра), Анни Сліпчук та Анни Стець (учениць Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст.).

Слід відзначити Анну Склянчук, яка взяла участь у номінації «Юні композитори».

Журі визнали переможцями та нагородили грамотами у номінації «Поети» – Ольгу Мариньоху, Анну Склянчук, Анастасію Шалапуту. У номінації «Художники» Ольгу Шеменюк та Ангеліну Савош. У номінації «Умільці декоративно-ужиткового мистецтва» Софію Швець та Наталію Петронюк.

Роботи переможниць направили у Волинський державний центр естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів для участі в обласному конкурсі-презентації.

У містечку на Волині визначили кращих юних композиторів та художників

У містечку на Волині визначили кращих юних композиторів та художників

У містечку на Волині визначили кращих юних композиторів та художників

У містечку на Волині визначили кращих юних композиторів та художників

У містечку на Волині визначили кращих юних композиторів та художників


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Теги: любомль, діти, малюнок
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