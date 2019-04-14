На будівництво доріг у Ковелі виділять майже 10 мільйонів





Провів засідання її голова Володимир Бойко. У роботі взяли участь депутати Ігор Пініс, Світлана Крат, Юрій Оксенюк, Юрій Рудь, Олександр Головань, секретар міської ради Віра Федосюк, заступники міського голови Ігор Прокопів та Андрій Товстига, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету, -



Обранців громади стосовно внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 р. № 60/6 «Про міський бюджет міста Ковеля на 2020 рік» поінформувала начальник фінансового управління Валентина Романчук. Вона повідомила, що за рахунок міжбюджетних трансфертів головний кошторис міста збільшується на 14 мільйонів 26 тисяч гривень.



З обласного бюджету Ковель отримає кошти на будівництво доріг – 9 мільйонів 700 тисяч гривень. Вони будуть використані на капітальний ремонт вулиць Вітовського — 2 мільйони 700 тисяч, Павлова – 3 мільйони, а також реконструкцію Відродження – 4 мільйони.



З держбюджету для ковельських освітян надійде 3 мільйони 853 тисячі гривень. Це дозволить виплатити надбавку вчителям за престижність професії та премії.



Валентина Олександрівна нагадала, що у міському бюджеті на виплати педагогам (премії, надбавки) у 2020 році передбачено 5 мільйонів 600 тисяч гривень.



Крім того, районний бюджет передає місту медичну субвенцію для спрямування комунальному некомерційному підприємству Ковельське МТМО.



Також здійснено ряд внутрішніх перепризначень коштів відповідно до звернень головних розпорядників.



Присутні також розглянули проєкти рішень: про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік, про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 60/10 «Про затвердження Програми розвитку пасажирських перевезень автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування в м.Ковелі на 2020-2022 р., про надання дозволу підприємству теплових мереж„Ковельтепло” на одержання кредиту-овердрафту, про дозвіл на відкриття кредитної лінії підприємству теплових мереж „Ковельтепло”, про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження Статуту Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал» та інші.



Всі вони рекомендовані до затвердження на сесії міської ради, яка відбудеться 27 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Низку питань, які вносяться на розгляд чергової сесії міської ради, сьогодні опрацювала постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів.Провів засідання її голова. У роботі взяли участь депутати, секретар міської ради, заступники міського головита, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету, - пише Шацький край.Обранців громади стосовно внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 р. № 60/6 «Про міський бюджет міста Ковеля на 2020 рік» поінформувала начальник фінансового управління Валентина Романчук. Вона повідомила, що за рахунок міжбюджетних трансфертів головний кошторис міста збільшується на 14 мільйонів 26 тисяч гривень.З обласного бюджету Ковель отримає кошти на будівництво доріг – 9 мільйонів 700 тисяч гривень. Вони будуть використані на капітальний ремонт вулиць Вітовського — 2 мільйони 700 тисяч, Павлова – 3 мільйони, а також реконструкцію Відродження – 4 мільйони.З держбюджету для ковельських освітян надійде 3 мільйони 853 тисячі гривень. Це дозволить виплатити надбавку вчителям за престижність професії та премії.Валентина Олександрівна нагадала, що у міському бюджеті на виплати педагогам (премії, надбавки) у 2020 році передбачено 5 мільйонів 600 тисяч гривень.Крім того, районний бюджет передає місту медичну субвенцію для спрямування комунальному некомерційному підприємству Ковельське МТМО.Також здійснено ряд внутрішніх перепризначень коштів відповідно до звернень головних розпорядників.Присутні також розглянули проєкти рішень: про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік, про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 60/10 «Про затвердження Програми розвитку пасажирських перевезень автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування в м.Ковелі на 2020-2022 р., про надання дозволу підприємству теплових мереж„Ковельтепло” на одержання кредиту-овердрафту, про дозвіл на відкриття кредитної лінії підприємству теплових мереж „Ковельтепло”, про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження Статуту Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал» та інші.Всі вони рекомендовані до затвердження на сесії міської ради, яка відбудеться 27 лютого.

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