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Вчені розвіяли міф про шкідливість картоплі

Вчені розвіяли міф про шкідливість картоплі
Картоплю прийнято вважати одним з найбільш “шкідливих” гарнірів, проте вчені з Університету штату Пенсільванія розвіяли цей міф. За їх словами, цей продукт може приносити істотну користь організму.

Американські фахівці провели експеримент. Його учасників вони розділили на дві групи. Перша протягом місяця вживала в їжу гарнір з рафінованих зерен, в тому числі білий рис. А друга їла приготовану на пару або запечену картоплю, - пише ukrhealth.

В кінці експерименту вчені виміряли у волонтерів ряд маркерів кардіометаболічного ризику, включаючи рівень глюкози в плазмі крові, сироватковий інсулін, артеріальний тиск і холестерин.

Як виявилося, представники другої групи, які вживали в їжу картоплю, продемонстрували кращі показники, ніж перша група.

Фахівці з Університету штату Пенсільванія при цьому підкреслили, що харчуватися картоплею на регулярній основі можуть тільки ті люди, у яких немає відповідних протипоказань по здоров’ю.

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Теги: картопля, їжа, здоров'я
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