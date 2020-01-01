Вчені розвіяли міф про шкідливість картоплі





Американські фахівці провели експеримент. Його учасників вони розділили на дві групи. Перша протягом місяця вживала в їжу гарнір з рафінованих зерен, в тому числі білий рис. А друга їла приготовану на пару або запечену картоплю, -



В кінці експерименту вчені виміряли у волонтерів ряд маркерів кардіометаболічного ризику, включаючи рівень глюкози в плазмі крові, сироватковий інсулін, артеріальний тиск і холестерин.



Як виявилося, представники другої групи, які вживали в їжу картоплю, продемонстрували кращі показники, ніж перша група.



Фахівці з Університету штату Пенсільванія при цьому підкреслили, що харчуватися картоплею на регулярній основі можуть тільки ті люди, у яких немає відповідних протипоказань по здоров’ю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Картоплю прийнято вважати одним з найбільш “шкідливих” гарнірів, проте вчені з Університету штату Пенсільванія розвіяли цей міф. За їх словами, цей продукт може приносити істотну користь організму.Американські фахівці провели експеримент. Його учасників вони розділили на дві групи. Перша протягом місяця вживала в їжу гарнір з рафінованих зерен, в тому числі білий рис. А друга їла приготовану на пару або запечену картоплю, - пише ukrhealth.В кінці експерименту вчені виміряли у волонтерів ряд маркерів кардіометаболічного ризику, включаючи рівень глюкози в плазмі крові, сироватковий інсулін, артеріальний тиск і холестерин.Як виявилося, представники другої групи, які вживали в їжу картоплю, продемонстрували кращі показники, ніж перша група.Фахівці з Університету штату Пенсільванія при цьому підкреслили, що харчуватися картоплею на регулярній основі можуть тільки ті люди, у яких немає відповідних протипоказань по здоров’ю.

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