У Держпраці триватимуть масові перевірки до кінця року





При цьому найбільше неоформлених налічується в сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур’єрській діяльності, -



Інформаційна кампанія Держпраці та перевірки щодо виявлення неоформлених працівників



На виконання доручення Прем’єр-міністра Держпраці вже провела перший етап заходів з виведення з тіні ринку праці.



Зокрема, за інформацією Уряду, з 20 по 31 січня пройшла інформаційна кампанія. 600 інспекторів праці відвідали та провели роз’яснювальну роботу понад 180 тисячам роботодавців у сфері торгівлі. При цьому у понад 56 тис. випадків до візитів долучались Пенсійний фонд, Державна податкова служба, Державна служба зайнятості, місцеве самоврядування.



Результатом такої активної інформаційної кампанії стало те, що лише за два тижні у січні цього року до ДПС надійшло 107,1 тис. повідомлень про укладення трудових договорів з 202 тис. працівниками.



Окремо Гончарук зауважив, що вже розпочався другий етап боротьби. З 10 по 21 лютого проводиться інспекційна кампанія.



Зокрема, інспектори перевірятимуть роботодавців, що мають потенційно незадекларованих 4 і більше осіб. Але для проведення такої роботи Держпраці не вистачає інспекторів. Тому планується збільшити кількість інспекторів. Відповідне навчання пройдуть 1200 інспекторів, які на даний час відповідають лише за безпеку праці.



Мобільний додаток щодо перевірок для контролюючих органів

За інформацією Уряду, уже розроблено спеціальний мобільний додаток щодо перевірок. Але як він виглядає, у повідомленні не вказано. Проте уточнено, що його інспектори зможуть використовувати під час перевірок. В ньому буде повна інформація про суб’єкта господарювання.



Перевірки триватимуть до кінця 2020 року



І найголовніше. За інформацією Уряду, у цілому в 2020 році інформаційні та інспекційні кампанії будуть проведені в галузі сільського господарства, будівництва, транспорту та кур’єрської діяльності. Тобто виходить, що до таких роботодавців Держпраці зможе завітати в будь-який час протягом 2020 року.



Нові фінансові штрафи при перевірці з 2 лютого



Нагадаємо про нові фінансові штрафи за неоформлених працівників.



Держпраці роз’яснювала, шо притягнення до відповідальності за порушення законодавства про працю має здійснюватися відповідно до редакції ч. 2 ст. 265 КЗпП, яка діяла на день виявлення порушення (підписання акта інспекційного відвідування). Тобто при інспекційному відвідуванні після 2 лютого Держпраці за використання праці неоформлених працівників зможе покарати тільки в межах нових розмірів штрафів.



Зокрема, 10 мінзарплат (у 2020 році – 47 230 грн) за перше порушення, а для «єдинників» І-ІІІ груп – попередження; 30 мінзарплат (141 690 грн) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – за повторне протягом двох років з дня виявлення порушення. Не слід забувати ще й про адміфнштрафи. Про це ми писали у своїй новині на підставі офіційної інформації від Держпраці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сайті Уряду з’явилася детальна інформація щодо проведення компанії з детінізації праці. За словами прем'єр-міністра Гончарука, за даними Держстату, майже кожен п’ятий українець працює неофіційно.При цьому найбільше неоформлених налічується в сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур’єрській діяльності, - пишуть Agronews.На виконання доручення Прем’єр-міністра Держпраці вже провела перший етап заходів з виведення з тіні ринку праці.Зокрема, за інформацією Уряду, з 20 по 31 січня пройшла інформаційна кампанія. 600 інспекторів праці відвідали та провели роз’яснювальну роботу понад 180 тисячам роботодавців у сфері торгівлі. При цьому у понад 56 тис. випадків до візитів долучались Пенсійний фонд, Державна податкова служба, Державна служба зайнятості, місцеве самоврядування.Результатом такої активної інформаційної кампанії стало те, що лише за два тижні у січні цього року до ДПС надійшло 107,1 тис. повідомлень про укладення трудових договорів з 202 тис. працівниками.Окремо Гончарук зауважив, що вже розпочався другий етап боротьби. З 10 по 21 лютого проводиться інспекційна кампанія.Зокрема, інспектори перевірятимуть роботодавців, що мають потенційно незадекларованих 4 і більше осіб. Але для проведення такої роботи Держпраці не вистачає інспекторів. Тому планується збільшити кількість інспекторів. Відповідне навчання пройдуть 1200 інспекторів, які на даний час відповідають лише за безпеку праці.Мобільний додаток щодо перевірок для контролюючих органівЗа інформацією Уряду, уже розроблено спеціальний мобільний додаток щодо перевірок. Але як він виглядає, у повідомленні не вказано. Проте уточнено, що його інспектори зможуть використовувати під час перевірок. В ньому буде повна інформація про суб’єкта господарювання.І найголовніше. За інформацією Уряду, у цілому в 2020 році інформаційні та інспекційні кампанії будуть проведені в галузі сільського господарства, будівництва, транспорту та кур’єрської діяльності. Тобто виходить, що до таких роботодавців Держпраці зможе завітати в будь-який час протягом 2020 року.Нагадаємо про нові фінансові штрафи за неоформлених працівників.Держпраці роз’яснювала, шо притягнення до відповідальності за порушення законодавства про працю має здійснюватися відповідно до редакції ч. 2 ст. 265 КЗпП, яка діяла на день виявлення порушення (підписання акта інспекційного відвідування). Тобто при інспекційному відвідуванні після 2 лютого Держпраці за використання праці неоформлених працівників зможе покарати тільки в межах нових розмірів штрафів.Зокрема, 10 мінзарплат (у 2020 році – 47 230 грн) за перше порушення, а для «єдинників» І-ІІІ груп – попередження; 30 мінзарплат (141 690 грн) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – за повторне протягом двох років з дня виявлення порушення. Не слід забувати ще й про адміфнштрафи. Про це ми писали у своїй новині на підставі офіційної інформації від Держпраці.

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