У Луцьку планують відремонтувати дороги на трьох вулицях
Сьогодні, 10:30
У 2020 році у Луцьку планують відремонтувати три дорожніх шляхи за допомогою державної субвенції у розмірі 57-ми мільйонів, за умови співфінансування з міста.
Про це стало відомо 24 лютого під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Так, капітальний ремонт запланували зробити на вулиці Дубнівській, Карбишева та Ківерцівській.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що в межах цієї суми не передбачене встановлення світлофорів і дорожніх знаків. Додала, що частка вкладу міста, яка розглядається в умовах співфінансування – ще поки не відома.
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Про це стало відомо 24 лютого під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Так, капітальний ремонт запланували зробити на вулиці Дубнівській, Карбишева та Ківерцівській.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що в межах цієї суми не передбачене встановлення світлофорів і дорожніх знаків. Додала, що частка вкладу міста, яка розглядається в умовах співфінансування – ще поки не відома.
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