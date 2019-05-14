У Луцьку планують відремонтувати дороги на трьох вулицях

У 2020 році у Луцьку планують відремонтувати три дорожніх шляхи за допомогою державної субвенції у розмірі 57-ми мільйонів, за умови співфінансування з міста.Про це стало відомо 24 лютого під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Так, капітальний ремонт запланували зробити на вулиці Дубнівській, Карбишева та Ківерцівській.Директор департаменту фінансів та бюджетуповідомила, що в межах цієї суми не передбачене встановлення світлофорів і дорожніх знаків. Додала, що частка вкладу міста, яка розглядається в умовах співфінансування – ще поки не відома.