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У Луцьку планують відремонтувати дороги на трьох вулицях

У Луцьку планують відремонтувати дороги на трьох вулицях
У 2020 році у Луцьку планують відремонтувати три дорожніх шляхи за допомогою державної субвенції у розмірі 57-ми мільйонів, за умови співфінансування з міста.

Про це стало відомо 24 лютого під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Так, капітальний ремонт запланували зробити на вулиці Дубнівській, Карбишева та Ківерцівській.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що в межах цієї суми не передбачене встановлення світлофорів і дорожніх знаків. Додала, що частка вкладу міста, яка розглядається в умовах співфінансування – ще поки не відома.

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Теги: ремонт, Луцьк, дороги
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