Скільки заробляють працівники Рожищенської РДА





Про це



Апарат Рожищенської райдержадміністрації нині складається із голови РДА, заступника голови, керівника апарату, головного юрисконсульта, головного спеціаліста з питань управління персоналом, головного спеціаліста з питань мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами та трьох відділів: організаційного, інформаційного та документального забезпечення; ведення Державного реєстру виборців; фінансово-господарського забезпечення.



Найбільший посадовий оклад у голови РДА – 15 520 гривень. Найменший у водія легкового автомобіля – 2 590 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У апараті Рожищенської районної державної адміністрації нині працює 14 осіб. За штатним розписом, на цих посадах отримують посадові оклади на загальну суму 98 289 гривень на місяць.Про це Район.Рожище стало відомо із відповіді на інформаційний запит, який подала небайдужа рожищанка.Апарат Рожищенської райдержадміністрації нині складається із голови РДА, заступника голови, керівника апарату, головного юрисконсульта, головного спеціаліста з питань управління персоналом, головного спеціаліста з питань мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами та трьох відділів: організаційного, інформаційного та документального забезпечення; ведення Державного реєстру виборців; фінансово-господарського забезпечення.Найбільший посадовий оклад у голови РДА – 15 520 гривень. Найменший у водія легкового автомобіля – 2 590 гривень.

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