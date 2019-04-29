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Скільки заробляють працівники Рожищенської РДА

Скільки заробляють працівники Рожищенської РДА
У апараті Рожищенської районної державної адміністрації нині працює 14 осіб. За штатним розписом, на цих посадах отримують посадові оклади на загальну суму 98 289 гривень на місяць.

Про це Район.Рожище стало відомо із відповіді на інформаційний запит, який подала небайдужа рожищанка.

Апарат Рожищенської райдержадміністрації нині складається із голови РДА, заступника голови, керівника апарату, головного юрисконсульта, головного спеціаліста з питань управління персоналом, головного спеціаліста з питань мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами та трьох відділів: організаційного, інформаційного та документального забезпечення; ведення Державного реєстру виборців; фінансово-господарського забезпечення.

Найбільший посадовий оклад у голови РДА – 15 520 гривень. Найменший у водія легкового автомобіля – 2 590 гривень.
Скільки заробляють працівники Рожищенської РДА
Скільки заробляють працівники Рожищенської РДА

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Теги: РДА, Рожище, зарплата
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Коментарі 2
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А у Міністрів і інших клерків у Києві що - стотисячні зарплати! І вони хочуть, щоб у регіонах на таку зарплату люди на держслужбі працювали? То нехай самі у тому Києві працюють за такі гроші!!!
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А тепер подивіться заповнену декларацію голови РДА і поділіть на 12 місяців.
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