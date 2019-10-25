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У «Промені» пенсіонери безкоштовно переглянули сімейний фільм

У «Промені» пенсіонери безкоштовно переглянули сімейний фільм
Луцькі пенсіонери відвідали РЦ «Промінь», де безкоштовно переглянули пригодницький сімейний фільм за мотивами роману Джека Лондона «Поклик пращурів».

Така можливість випала 25 лютого завдяки Громадянському Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише Конкурент.

Із його ініціативи у Русі вже кілька років діє проєкт «Доступний кіно/театр для пенсіонерів», який дозволяє організовувати безкоштовні кіносеанси для пенсіонерів міста.
У «Промені» пенсіонери безкоштовно переглянули сімейний фільм

Координатор проєкту Євгеній Мікоян зауважив, що незважаючи на дощову погоду, пенсіонерів прийшло чимало.
У «Промені» пенсіонери безкоштовно переглянули сімейний фільм

«Цей фільм захоплює дух, адже він пригодницький, демонструє добро і несе певні цінності. Люди просили показати добре кіно, тому ми й обрали цей фільм»,– пояснив вибір стрічки координатор.
У «Промені» пенсіонери безкоштовно переглянули сімейний фільм
У «Промені» пенсіонери безкоштовно переглянули сімейний фільм

Також додав, що у березні команда «СВІДОМИХ» планує організувати два кіноперегляди у найбільшому залі «Променя».

«Перший – показ документальної стрічки «Кобзар» – про те, як Тарас Шевченко писав свою видатну книгу. Цю стрічку нам надала кінокомпанія «Продакшн №1», яка є автором цього фільму. А вкінці березня у нас запланований показ фільму «Пекельна хоругва». Це українська казка і на неї ми хочемо організувати сімейний показ – для сімей воїнів АТО, пенсіонерів із внуками», – анонсував Євгеній Мікоян.

Представник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та директор ТзОВ «Промінь» Дмитро Грелюк, своєю чергою, зауважив, що кінотеатр активно долучається до реалізації проєкту як співорганізатор та партнер.
У «Промені» пенсіонери безкоштовно переглянули сімейний фільм

«Для нас важливо, що люди, приходячи в кіно, отримують позитивні емоції, культурно збагачуються і гарно проводять вільний час. Дуже добре, що наш кінотеатр став таким місцем для луцьких пенсіонерів. Ми завжди стараємося підбирати якісний репертуар, який зараз крутиться на великих екранах України. Серед цих стрічок – найбільш цікаві та змістовні фільми, аби люди старшого покоління отримали максимум задоволення від перегляду. У подальшому будемо працювати над тим, щоб розширювати асортимент фільмів», – зауважив Грелюк.

Нагадаємо, що безкоштовні кіносеанси можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника. Головною умовою є попередня реєстрація.
У «Промені» пенсіонери безкоштовно переглянули сімейний фільм
У «Промені» пенсіонери безкоштовно переглянули сімейний фільм
У «Промені» пенсіонери безкоштовно переглянули сімейний фільм
У «Промені» пенсіонери безкоштовно переглянули сімейний фільм

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Теги: Промінь, фільм, пенсіонери
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