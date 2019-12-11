Медики дитячої обласної лікарні Волині протестували у Києві





Про це повідомляють на сторінці медзакладу у



Інформують, зокрема, що рішення підпримати акцію протесту прийняли на зборах трудового колективу.



Вимоги акції:



1. Зупинити закриття туберкульозних та психоневрологічних диспансерів і ліквідацію медичних закладів під виглядом оптимізації та перетворення медзакладів у КНП.



2. Проведення парламентських слухань за участі медпрацівників з усієї країни та чиновників МОЗ щодо медреформи.



3. Створити формулу розподілу прибутку, а також відсотку від зарплатної частки, яка буде скеровуватись для оплати праці працівників медичних закладів.



4. Зупинити скорочення медперсоналу у медичних закладах країни.



5. Ліквідувати кредиторську заборгованість.



6. Зберегти кадровий потенціал медицини.



7. Повернути дольову пенсію після 25 років медичного стажу.



Окрім цього, луцькі медики тримали у руках плакати із закликами не припиняти діяльність ВОДТМО як окремої медичної установи.



Нагадаємо, на 28 сесії облради депутати проголосували за об’єднання лікарні і перинатального центру в одну медичну установу – "Обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства". За припинення діяльності обласної лікарні, як окремої медичної установи проголосувало 34 депутати.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві відбулася акція протесту «STOP знищенню медицини в Україні»,участь у якій взяли і представники Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці Інформують, зокрема, що рішення підпримати акцію протесту прийняли на зборах трудового колективу.Вимоги акції:1. Зупинити закриття туберкульозних та психоневрологічних диспансерів і ліквідацію медичних закладів під виглядом оптимізації та перетворення медзакладів у КНП.2. Проведення парламентських слухань за участі медпрацівників з усієї країни та чиновників МОЗ щодо медреформи.3. Створити формулу розподілу прибутку, а також відсотку від зарплатної частки, яка буде скеровуватись для оплати праці працівників медичних закладів.4. Зупинити скорочення медперсоналу у медичних закладах країни.5. Ліквідувати кредиторську заборгованість.6. Зберегти кадровий потенціал медицини.7. Повернути дольову пенсію після 25 років медичного стажу.Окрім цього, луцькі медики тримали у руках плакати із закликами не припиняти діяльність ВОДТМО як окремої медичної установи.Нагадаємо, на 28 сесії облради депутати проголосували за об’єднання лікарні і перинатального центру в одну медичну установу – "Обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства". За припинення діяльності обласної лікарні, як окремої медичної установи проголосувало 34 депутати.

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