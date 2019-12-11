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Медики дитячої обласної лікарні Волині протестували у Києві

Медики дитячої обласної лікарні Волині протестували у Києві
У Києві відбулася акція протесту «STOP знищенню медицини в Україні»,участь у якій взяли і представники Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.

Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Інформують, зокрема, що рішення підпримати акцію протесту прийняли на зборах трудового колективу.

Вимоги акції:

1. Зупинити закриття туберкульозних та психоневрологічних диспансерів і ліквідацію медичних закладів під виглядом оптимізації та перетворення медзакладів у КНП.

2. Проведення парламентських слухань за участі медпрацівників з усієї країни та чиновників МОЗ щодо медреформи.

3. Створити формулу розподілу прибутку, а також відсотку від зарплатної частки, яка буде скеровуватись для оплати праці працівників медичних закладів.

4. Зупинити скорочення медперсоналу у медичних закладах країни.

5. Ліквідувати кредиторську заборгованість.

6. Зберегти кадровий потенціал медицини.

7. Повернути дольову пенсію після 25 років медичного стажу.

Окрім цього, луцькі медики тримали у руках плакати із закликами не припиняти діяльність ВОДТМО як окремої медичної установи.

Нагадаємо, на 28 сесії облради депутати проголосували за об’єднання лікарні і перинатального центру в одну медичну установу – "Обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства". За припинення діяльності обласної лікарні, як окремої медичної установи проголосувало 34 депутати.

Медики дитячої обласної лікарні Волині протестували у Києві
Медики дитячої обласної лікарні Волині протестували у Києві
Медики дитячої обласної лікарні Волині протестували у Києві
Медики дитячої обласної лікарні Волині протестували у Києві
Медики дитячої обласної лікарні Волині протестували у Києві


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Теги: протест, акція, медицина, ВОДТМО
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