Медики дитячої обласної лікарні Волині протестували у Києві
Сьогодні, 15:43
У Києві відбулася акція протесту «STOP знищенню медицини в Україні»,участь у якій взяли і представники Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Інформують, зокрема, що рішення підпримати акцію протесту прийняли на зборах трудового колективу.
Вимоги акції:
1. Зупинити закриття туберкульозних та психоневрологічних диспансерів і ліквідацію медичних закладів під виглядом оптимізації та перетворення медзакладів у КНП.
2. Проведення парламентських слухань за участі медпрацівників з усієї країни та чиновників МОЗ щодо медреформи.
3. Створити формулу розподілу прибутку, а також відсотку від зарплатної частки, яка буде скеровуватись для оплати праці працівників медичних закладів.
4. Зупинити скорочення медперсоналу у медичних закладах країни.
5. Ліквідувати кредиторську заборгованість.
6. Зберегти кадровий потенціал медицини.
7. Повернути дольову пенсію після 25 років медичного стажу.
Окрім цього, луцькі медики тримали у руках плакати із закликами не припиняти діяльність ВОДТМО як окремої медичної установи.
Нагадаємо, на 28 сесії облради депутати проголосували за об’єднання лікарні і перинатального центру в одну медичну установу – "Обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства". За припинення діяльності обласної лікарні, як окремої медичної установи проголосувало 34 депутати.
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Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Інформують, зокрема, що рішення підпримати акцію протесту прийняли на зборах трудового колективу.
Вимоги акції:
1. Зупинити закриття туберкульозних та психоневрологічних диспансерів і ліквідацію медичних закладів під виглядом оптимізації та перетворення медзакладів у КНП.
2. Проведення парламентських слухань за участі медпрацівників з усієї країни та чиновників МОЗ щодо медреформи.
3. Створити формулу розподілу прибутку, а також відсотку від зарплатної частки, яка буде скеровуватись для оплати праці працівників медичних закладів.
4. Зупинити скорочення медперсоналу у медичних закладах країни.
5. Ліквідувати кредиторську заборгованість.
6. Зберегти кадровий потенціал медицини.
7. Повернути дольову пенсію після 25 років медичного стажу.
Окрім цього, луцькі медики тримали у руках плакати із закликами не припиняти діяльність ВОДТМО як окремої медичної установи.
Нагадаємо, на 28 сесії облради депутати проголосували за об’єднання лікарні і перинатального центру в одну медичну установу – "Обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства". За припинення діяльності обласної лікарні, як окремої медичної установи проголосувало 34 депутати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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