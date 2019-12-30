Жити яскраво: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 13:35
Один із лідерів будівельної галузі на Волині - знана компанія «ЛДБК» - із кожним днем розмальовує новими барвами яскравий житловий комплекс "Caramel Residence". Проєкт уже встиг завоювати серця лучан і стати кольоровим акцентом та тлі 40-го мікрорайону Луцька, адже архітектори та будівельники на противагу міській сірості зробили "карамельний" ЖК яскравим острівцем, затишною зеленою оазою посеред обласного центру.
У будинок першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А, щасливі власники квартир заселилися ще влітку 2018 року. Відтоді "карамельна" багатоповерхівка наповнилася радістю і сімейним затишком.
У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б, фахівці завершили усі етапи будівництва і нині виконують останні приготування, щоби власники осель заселилися у чисті та комфортні під'їзди. Спеціалісти закінчують налаштування ліфтів у третій секції, тоді як у першій та другій їх вже перевірили та налагодили роботу.
У будинку на Конякіна, 3В поштукатурили приміщення у першій секції "карамельної" багатоповерхівки. На сьогодні фахівці працюють над прокладанням електропроводки. За тиждень у "карамельці" розпочнуть роботу сантехніки, зокрема, візьмуться до влаштування каналізації та водопроводу.
У четвертому будинку "Caramel Residence", що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів першої секції. У другій секції триває кладка 9-го поверху, а в третій закінчують зводити 8-ий поверх. Окрім того, фахівці встановили вікна на трьох поверхах у трьох секціях "карамельки".
Будівельники, попри значний об'єм робіт, не припиняли трудитися й над двома новими багатоповерхівками. На Конякіна, 3Д фахівці завершують облаштування монолітного поясу у першій та другій секціях. У будинку на Конякіна, 3Ж добігає кінця монтаж фундаментних блоків.
Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
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У будинок першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А, щасливі власники квартир заселилися ще влітку 2018 року. Відтоді "карамельна" багатоповерхівка наповнилася радістю і сімейним затишком.
У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б, фахівці завершили усі етапи будівництва і нині виконують останні приготування, щоби власники осель заселилися у чисті та комфортні під'їзди. Спеціалісти закінчують налаштування ліфтів у третій секції, тоді як у першій та другій їх вже перевірили та налагодили роботу.
У будинку на Конякіна, 3В поштукатурили приміщення у першій секції "карамельної" багатоповерхівки. На сьогодні фахівці працюють над прокладанням електропроводки. За тиждень у "карамельці" розпочнуть роботу сантехніки, зокрема, візьмуться до влаштування каналізації та водопроводу.
У четвертому будинку "Caramel Residence", що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів першої секції. У другій секції триває кладка 9-го поверху, а в третій закінчують зводити 8-ий поверх. Окрім того, фахівці встановили вікна на трьох поверхах у трьох секціях "карамельки".
Будівельники, попри значний об'єм робіт, не припиняли трудитися й над двома новими багатоповерхівками. На Конякіна, 3Д фахівці завершують облаштування монолітного поясу у першій та другій секціях. У будинку на Конякіна, 3Ж добігає кінця монтаж фундаментних блоків.
Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Фейсбук: www.facebook.com/ldbk.com.ua
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