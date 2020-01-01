У Луцьку позашляховик протаранив Volkswagen. ФОТО





У коментарі інтернет-виданню



Легковик рухався з Київського майдану в напрямку вулиці Дубнівської.



Volkswagen їхав з боку Рівненської і повертав ліворуч по вулиці Дубнівській, фактично здійснюючи поворот. А позашляховик не пропустив Volkswagen, у якого була перевага в русі, і вдарив його, зім’явши практично весь лівий бік автомобіля.



У Toyota – незначні механічні ушкодження.



Патрульні склали протоколи на водія позашляховика.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Київському майдані позашляховик протаранив Volkswagen.У коментарі інтернет-виданню "Волинь24" на місці ДТП патрульні повідомили, що позашляховик Toyota Prado, здійснюючи маневр повороту наліво, не надав переваги в русі автомобілю Volkswagen Golf.Легковик рухався з Київського майдану в напрямку вулиці Дубнівської.Volkswagen їхав з боку Рівненської і повертав ліворуч по вулиці Дубнівській, фактично здійснюючи поворот. А позашляховик не пропустив Volkswagen, у якого була перевага в русі, і вдарив його, зім’явши практично весь лівий бік автомобіля.У Toyota – незначні механічні ушкодження.Патрульні склали протоколи на водія позашляховика.

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