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У Луцьку позашляховик протаранив Volkswagen. ФОТО

У Луцьку позашляховик протаранив Volkswagen. ФОТО
У Луцьку на Київському майдані позашляховик протаранив Volkswagen.

У коментарі інтернет-виданню "Волинь24" на місці ДТП патрульні повідомили, що позашляховик Toyota Prado, здійснюючи маневр повороту наліво, не надав переваги в русі автомобілю Volkswagen Golf.

Легковик рухався з Київського майдану в напрямку вулиці Дубнівської.

Volkswagen їхав з боку Рівненської і повертав ліворуч по вулиці Дубнівській, фактично здійснюючи поворот. А позашляховик не пропустив Volkswagen, у якого була перевага в русі, і вдарив його, зім’явши практично весь лівий бік автомобіля.

У Toyota – незначні механічні ушкодження.

Патрульні склали протоколи на водія позашляховика.
У Луцьку позашляховик протаранив Volkswagen. ФОТО
У Луцьку позашляховик протаранив Volkswagen. ФОТО
У Луцьку позашляховик протаранив Volkswagen. ФОТО

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Теги: авто, аварія, Луцьк
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