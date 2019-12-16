Медики назвали каші, які допоможуть схуднути
Сьогодні, 05:21
Каші не варто виключати з раціону під час схуднення, адже вони корисні та надовго забезпечують відчуття ситості.
Про це розповідає НАРОДНА ПРАВДА.
Пшоно
Ця крупа перешкоджає відкладенню жирів в організмі і виводить їх. Також пшоно містить безліч корисних речовин: фосфор, калій, магній, сірку, вітаміни, які допомагають знижувати стрес організму під час схуднення.
Гречана каша
Величезний плюс гречаної крупи полягає в тому, що вона містить величезну кількість складних вуглеводів. Вони довго засвоюються організмом, при цьому забезпечуючи на тривалий час почуттям ситості. Також крупа містить вітаміни групи В і залізо, які незамінні для роботи серцево-судинної системи.
Кукурудзяна каша
Кукурудзяна крупа не містить в собі глютену, так що її спокійно можуть включати в свій раціон навіть ті, хто має непереносимість цього білка. Крім того вона допомагає в боротьбі з газоутворенням в кишечнику, запобігаючи в ньому гнильні процеси і сприяє очищенню організму. Кукурудзяна каша містить протеїни, які відіграють величезну роль в процесі схуднення.
Ячна каша
Ячна каша багата фосфором, який допомагає поліпшити обмін речовин. А ще крупа містить вітаміни групи В, D і РР, регулярно вживаючи які можна знизити рівень цукру в крові.
Вівсяна каша
У складі вівсянки міститься безліч вітамінів, мінералів, антиоксидантів. Все це допомагає не тільки поліпшити травлення і розігнати обмін речовин, але і знизити рівень холестерину і цукру в крові. Калорійность однієї стандартної порції вареної вівсянки близько 100 ккал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповідає НАРОДНА ПРАВДА.
Пшоно
Ця крупа перешкоджає відкладенню жирів в організмі і виводить їх. Також пшоно містить безліч корисних речовин: фосфор, калій, магній, сірку, вітаміни, які допомагають знижувати стрес організму під час схуднення.
Гречана каша
Величезний плюс гречаної крупи полягає в тому, що вона містить величезну кількість складних вуглеводів. Вони довго засвоюються організмом, при цьому забезпечуючи на тривалий час почуттям ситості. Також крупа містить вітаміни групи В і залізо, які незамінні для роботи серцево-судинної системи.
Кукурудзяна каша
Кукурудзяна крупа не містить в собі глютену, так що її спокійно можуть включати в свій раціон навіть ті, хто має непереносимість цього білка. Крім того вона допомагає в боротьбі з газоутворенням в кишечнику, запобігаючи в ньому гнильні процеси і сприяє очищенню організму. Кукурудзяна каша містить протеїни, які відіграють величезну роль в процесі схуднення.
Ячна каша
Ячна каша багата фосфором, який допомагає поліпшити обмін речовин. А ще крупа містить вітаміни групи В, D і РР, регулярно вживаючи які можна знизити рівень цукру в крові.
Вівсяна каша
У складі вівсянки міститься безліч вітамінів, мінералів, антиоксидантів. Все це допомагає не тільки поліпшити травлення і розігнати обмін речовин, але і знизити рівень холестерину і цукру в крові. Калорійность однієї стандартної порції вареної вівсянки близько 100 ккал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Медики назвали каші, які допоможуть схуднути
Сьогодні, 05:21
Лучани просять облаштувати острівці безпеки на вулиці Конякіна
Сьогодні, 02:08
Медіа