Медики назвали каші, які допоможуть схуднути





Про це



Пшоно

Ця крупа перешкоджає відкладенню жирів в організмі і виводить їх. Також пшоно містить безліч корисних речовин: фосфор, калій, магній, сірку, вітаміни, які допомагають знижувати стрес організму під час схуднення.



Гречана каша

Величезний плюс гречаної крупи полягає в тому, що вона містить величезну кількість складних вуглеводів. Вони довго засвоюються організмом, при цьому забезпечуючи на тривалий час почуттям ситості. Також крупа містить вітаміни групи В і залізо, які незамінні для роботи серцево-судинної системи.



Кукурудзяна каша

Кукурудзяна крупа не містить в собі глютену, так що її спокійно можуть включати в свій раціон навіть ті, хто має непереносимість цього білка. Крім того вона допомагає в боротьбі з газоутворенням в кишечнику, запобігаючи в ньому гнильні процеси і сприяє очищенню організму. Кукурудзяна каша містить протеїни, які відіграють величезну роль в процесі схуднення.



Ячна каша

Ячна каша багата фосфором, який допомагає поліпшити обмін речовин. А ще крупа містить вітаміни групи В, D і РР, регулярно вживаючи які можна знизити рівень цукру в крові.



Вівсяна каша

У складі вівсянки міститься безліч вітамінів, мінералів, антиоксидантів. Все це допомагає не тільки поліпшити травлення і розігнати обмін речовин, але і знизити рівень холестерину і цукру в крові. Калорійность однієї стандартної порції вареної вівсянки близько 100 ккал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Каші не варто виключати з раціону під час схуднення, адже вони корисні та надовго забезпечують відчуття ситості.Про це розповідає НАРОДНА ПРАВДА.Ця крупа перешкоджає відкладенню жирів в організмі і виводить їх. Також пшоно містить безліч корисних речовин: фосфор, калій, магній, сірку, вітаміни, які допомагають знижувати стрес організму під час схуднення.Величезний плюс гречаної крупи полягає в тому, що вона містить величезну кількість складних вуглеводів. Вони довго засвоюються організмом, при цьому забезпечуючи на тривалий час почуттям ситості. Також крупа містить вітаміни групи В і залізо, які незамінні для роботи серцево-судинної системи.Кукурудзяна крупа не містить в собі глютену, так що її спокійно можуть включати в свій раціон навіть ті, хто має непереносимість цього білка. Крім того вона допомагає в боротьбі з газоутворенням в кишечнику, запобігаючи в ньому гнильні процеси і сприяє очищенню організму. Кукурудзяна каша містить протеїни, які відіграють величезну роль в процесі схуднення.Ячна каша багата фосфором, який допомагає поліпшити обмін речовин. А ще крупа містить вітаміни групи В, D і РР, регулярно вживаючи які можна знизити рівень цукру в крові.У складі вівсянки міститься безліч вітамінів, мінералів, антиоксидантів. Все це допомагає не тільки поліпшити травлення і розігнати обмін речовин, але і знизити рівень холестерину і цукру в крові. Калорійность однієї стандартної порції вареної вівсянки близько 100 ккал.

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