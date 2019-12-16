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Медики назвали каші, які допоможуть схуднути

Медики назвали каші, які допоможуть схуднути
Каші не варто виключати з раціону під час схуднення, адже вони корисні та надовго забезпечують відчуття ситості.

Про це розповідає НАРОДНА ПРАВДА.

Пшоно
Ця крупа перешкоджає відкладенню жирів в організмі і виводить їх. Також пшоно містить безліч корисних речовин: фосфор, калій, магній, сірку, вітаміни, які допомагають знижувати стрес організму під час схуднення.

Гречана каша
Величезний плюс гречаної крупи полягає в тому, що вона містить величезну кількість складних вуглеводів. Вони довго засвоюються організмом, при цьому забезпечуючи на тривалий час почуттям ситості. Також крупа містить вітаміни групи В і залізо, які незамінні для роботи серцево-судинної системи.

Кукурудзяна каша
Кукурудзяна крупа не містить в собі глютену, так що її спокійно можуть включати в свій раціон навіть ті, хто має непереносимість цього білка. Крім того вона допомагає в боротьбі з газоутворенням в кишечнику, запобігаючи в ньому гнильні процеси і сприяє очищенню організму. Кукурудзяна каша містить протеїни, які відіграють величезну роль в процесі схуднення.

Ячна каша
Ячна каша багата фосфором, який допомагає поліпшити обмін речовин. А ще крупа містить вітаміни групи В, D і РР, регулярно вживаючи які можна знизити рівень цукру в крові.

Вівсяна каша
У складі вівсянки міститься безліч вітамінів, мінералів, антиоксидантів. Все це допомагає не тільки поліпшити травлення і розігнати обмін речовин, але і знизити рівень холестерину і цукру в крові. Калорійность однієї стандартної порції вареної вівсянки близько 100 ккал.

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Теги: каша, харчування, здоров'я
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