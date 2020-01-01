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3 березня: у кого іменини та що не можна робити у цей день

3 березня: у кого іменини та що не можна робити у цей день
3 березня в народному календарі відзначається свято Вівсянки. Називається так цей день через маленьку пташку, яка символізує прихід весни. Цей день також присвячений міфологічному герою Ярилу – богу Сонця, весни, родючості та тепла.

Іменини сьогодні святкують: Лев, Віктор, пише 24 канал.

Народні прикмети на 3 березня

– День без дощу – до хорошого врожаю.

– Зірки на небі мерехтять – до холоду.

– Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоднечі.

– Почути грім – до родючості.

– Заєць перебіжить дорогу – до невдачі.

– Дівчина палець голкою вколе – до похвали.

– Якщо людина, яка йде додому, спіткнеться, вдома на неї чекає сварка.

Що можна робити 3 березня

1.У цей день заведено прибирати в будинку і на подвір'ї.

2.Якщо в цей день пити м'ятний час, то сім'я буде здоровою увесь рік.

Що не можна робити 3 березня

1.Цього дня не можна починати робити ремонт.

2.Постарайтеся в цей день бути вдома та не ходити ні до кого в гості.

Окрім того, 3 березня відзначають Всесвітній день письменника та Всесвітній день дикої природи.



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Теги: з березня
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