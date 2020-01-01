3 березня: у кого іменини та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:04
3 березня в народному календарі відзначається свято Вівсянки. Називається так цей день через маленьку пташку, яка символізує прихід весни. Цей день також присвячений міфологічному герою Ярилу – богу Сонця, весни, родючості та тепла.
Іменини сьогодні святкують: Лев, Віктор, пише 24 канал.
Народні прикмети на 3 березня
– День без дощу – до хорошого врожаю.
– Зірки на небі мерехтять – до холоду.
– Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоднечі.
– Почути грім – до родючості.
– Заєць перебіжить дорогу – до невдачі.
– Дівчина палець голкою вколе – до похвали.
– Якщо людина, яка йде додому, спіткнеться, вдома на неї чекає сварка.
Що можна робити 3 березня
1.У цей день заведено прибирати в будинку і на подвір'ї.
2.Якщо в цей день пити м'ятний час, то сім'я буде здоровою увесь рік.
Що не можна робити 3 березня
1.Цього дня не можна починати робити ремонт.
2.Постарайтеся в цей день бути вдома та не ходити ні до кого в гості.
Окрім того, 3 березня відзначають Всесвітній день письменника та Всесвітній день дикої природи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменини сьогодні святкують: Лев, Віктор, пише 24 канал.
Народні прикмети на 3 березня
– День без дощу – до хорошого врожаю.
– Зірки на небі мерехтять – до холоду.
– Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоднечі.
– Почути грім – до родючості.
– Заєць перебіжить дорогу – до невдачі.
– Дівчина палець голкою вколе – до похвали.
– Якщо людина, яка йде додому, спіткнеться, вдома на неї чекає сварка.
Що можна робити 3 березня
1.У цей день заведено прибирати в будинку і на подвір'ї.
2.Якщо в цей день пити м'ятний час, то сім'я буде здоровою увесь рік.
Що не можна робити 3 березня
1.Цього дня не можна починати робити ремонт.
2.Постарайтеся в цей день бути вдома та не ходити ні до кого в гості.
Окрім того, 3 березня відзначають Всесвітній день письменника та Всесвітній день дикої природи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для доньки волинського Героя
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку на 3 березня
Сьогодні, 09:12
3 березня: у кого іменини та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:04
На латання доріг у Ковелі витратять майже 17 мільйонів
Сьогодні, 07:13
Медіа