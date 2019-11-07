Під Києвом підліток порізав тітку та її 4-річного сина

На Київщині підліток намагався вбити рідну тітку та її сина.Замах на вбивство стався у Києво-Святошинському районі. 14-річний хлопець, якому надокучили повчання тітки, ножем та сокирою завдав множинних поранень їй та своєму двоюрідному 4-річному братику, - пише ГУНП у Київській області.Як з’ясувалось, підліток проживав разом з родичами окремо від матері-киянки, оскільки ходив до приватного навчального закладу, що неподалік.Вчора між родичами сталася чергова сварка і тоді хлопець взяв кухонний ніж і накинувся на свою тітку – наніс її удар ножем у груди.Жінка почала оборонятися і вихопила ножа, однак племінник побіг на кухню і взяв ще одного ножа та сокиру. Потерпіла вибігла з хати і почала телефонувати сестрі, однак, школяр вибив сокирою в неї з рук телефон та знову почав наносити удари. Пізніше зловмисник переключився на 4-річного двоюрідного брата, якому також наніс чисельних ножових поранень.Саме в цей час додому повернулась мати кривдника, якій родичка встигла повідомити про злочин. Втім, хлопець намагався вдарити ножем і рідну мати, а потім він втік з подвір’я у невідомому напрямку.Поліція згодом знайшла нападника. Наразі його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішують питання про обрання запобіжного заходу та оголошення підозри.На місці події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ножі та сокиру.Потерпілі родичі перебувають в реанімаційному відділенні лікарні із множинними ножовими пораненнями, їх стан стабільно тяжкий.Слідчі кваліфікували цю подію за ч. 2 ст.15 (Замах на злочин), п.1 п.2 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.