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Під Києвом підліток порізав тітку та її 4-річного сина

Під Києвом підліток порізав тітку та її 4-річного сина
На Київщині підліток намагався вбити рідну тітку та її сина.

Замах на вбивство стався у Києво-Святошинському районі. 14-річний хлопець, якому надокучили повчання тітки, ножем та сокирою завдав множинних поранень їй та своєму двоюрідному 4-річному братику, - пише ГУНП у Київській області.

Як з’ясувалось, підліток проживав разом з родичами окремо від матері-киянки, оскільки ходив до приватного навчального закладу, що неподалік.

Вчора між родичами сталася чергова сварка і тоді хлопець взяв кухонний ніж і накинувся на свою тітку – наніс її удар ножем у груди.

Жінка почала оборонятися і вихопила ножа, однак племінник побіг на кухню і взяв ще одного ножа та сокиру. Потерпіла вибігла з хати і почала телефонувати сестрі, однак, школяр вибив сокирою в неї з рук телефон та знову почав наносити удари. Пізніше зловмисник переключився на 4-річного двоюрідного брата, якому також наніс чисельних ножових поранень.

Саме в цей час додому повернулась мати кривдника, якій родичка встигла повідомити про злочин. Втім, хлопець намагався вдарити ножем і рідну мати, а потім він втік з подвір’я у невідомому напрямку.

Поліція згодом знайшла нападника. Наразі його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішують питання про обрання запобіжного заходу та оголошення підозри.

На місці події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ножі та сокиру.

Потерпілі родичі перебувають в реанімаційному відділенні лікарні із множинними ножовими пораненнями, їх стан стабільно тяжкий.

Слідчі кваліфікували цю подію за ч. 2 ст.15 (Замах на злочин), п.1 п.2 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.






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Теги: замах, різанина, Київ, підліток
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