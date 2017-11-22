В «ПортCity» працює кімната матері і дитини*

У «Figli Migli» розташована кімната матері та дитини, якою можуть скористатися не лише відвідувачі дитячого розважального центру, а й усі мами з маленькими дітьми, які завітали до ТРЦ «ПортCity».Кімната обладнана пеленальним столиком з матрацом, дитячим кріслом для годування, кріслом для мами для зручного грудного вигодовування.«Дитину можна перевдягнути, змінити підгузник, помити та погодувати. Тепла вода, дезінфікуючі засоби – усе для зручності наших найменших відвідувачів та їхніх батьків», - розповіли в адміністрації «ПортCity».Для використаних підгузників у кімнаті матері та дитини є спеціальний смітник-утилізатор, завдяки якому використаний засіб дитячої гігієни повністю ізолюється від навколишнього середовища та не пропускає неприємні запахи.Кімната матері та дитини розташована на 3 поверсі, в ДРЦ «Figli Migli». Вона відчинена щодня з 10.00 до 22.00.